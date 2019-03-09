Суббота станет еще лучше, если начать ее с гороскопа! Рыб порадуют родственники, а Дев ждут препятствия

Весьма сложной обещает быть финансовая ситуация, у многих возникнет необходимость в значительных и срочных расходов. Серьезными делами следует заниматься без спешки и полагаясь в основном на себя: для совместной работы этот день не подходит, пишет Дворец.

Овен

Будьте терпеливы с любимым человеком – любая беседа может закончиться ссорой, если вы пойдете на поводу у своих эмоций, не захотите бороться с раздражением и сдерживать гнев. Язвительные замечания, необоснованная критика могут нанести отношениям серьезный ущерб. Не пренебрегайте помощью родственников, даже если их опека порой кажется вам чрезмерной.

Звезды покровительствуют любителям развлечений и обещают массу приятных впечатлений тем, кто планирует посещение светских мероприятий. Поездки лучше отложить: они наверняка затянутся, в пути возникнет масса поводов для ссор с окружающими.

Телец

Это не лучший день для того, чтобы браться за сложные дела или заниматься утомительной физической работой. Нежелательны также поездки, особенно те, которые не были запланированы и подготовлены заранее. В остальном же день обещает быть удачным, радующим приятными эмоциями. Возможно получение дорогих подарков или увеличение доходов.

Отношения в семье гармоничны, поиск взаимопонимания с родственниками не будет безнадежным делом. Новые знакомства ожидают тех, кто решит принять участие в общественном или светском мероприятии и не побоится привлечь к себе внимание. Жизненный потенциал высок, серьезные недомогания вам не грозят.

Близнецы

Беспокойным будет день для тех, кто планирует посвятить его важным делам или решению сложных вопросов. К счастью, вы вовремя примете предложенную помощь, избавив себя таким образом от многих хлопот. Хотя жизненный потенциал высок, не исключены перепады настроения, приступы раздражительности. Негативные эмоции порождаются необходимостью спешить, нарушать привычный ритм жизни. Используйте любую возможность для того, чтобы побыть в тишине, спокойно обдумать происходящее.

Хорошо складываются личные отношения, можно достичь взаимопонимания и с родственниками, и с любимым человеком. Постарайтесь не испытывать свой организм на прочность, излишние нагрузки не пойдут вам на пользу.

Рак

Напряженный и противоречивый день. Возможны конфликты со старыми знакомыми, не исключены серьезные разногласия с любимым человеком. Возникнет немало ситуаций, когда вам будет весьма сложно сохранять спокойствие и контроль над ситуацией. Важна поддержка родственников; именно они дадут полезные советы, найдут слова утешения, проявят внимание тогда, когда вы будете в этом нуждаться.

Жизненный потенциал снижен, стоит поберечь свое здоровье. Нежелательны долгие поездки и тяжелый труд. Кроме того, в этот день не стоит приобретать дорогие вещи, делать серьезные инвестиции.

Лев