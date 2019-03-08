Это все меняет: сенсационное заявление Собчак пролило свет на скандал с Виторганом

Тогда Собчак призналась, что в свои 37 лет она переживает непростой период в жизни. "Невозможно разрушить отношения, когда люди по-настоящему любят друг друга, и у них все хорошо, никто не может это сделать. Никакая разлучница, или разлучник, не может прийти и что-то сломать. Так происходит только в дешевых комедиях, в реальности сначала ты теряешь человека, перестаешь его любить, так тоже бывает, и тогда этот вакуум заполняется. Очень часто человек, которого ты встречаешь потом, это просто средство, транспорт вывести тебя из отношений. Иногда бывает, что любовь проходит. Это не значит, что это были неудачные отношения, просто все заканчивается. Мне кажется, бывает этап в жизни, когда начинают происходить вещи, которые тебе не нравятся. Нормальные люди об это говорят. Говорят, послушай, мы идем не туда, все происходит не так, как мы хотим. Вопрос, способен ли человек тебя услышать, найти компромисс. Все проблемы можно попробовать решить, но не все решаются. Иногда у людей могут быть совершенно разные взгляды на какую-то фундаментальную для обоих вещь. Важно понять, есть ли зона компромисса. И если ее нет, нужно расставаться", – заявила она.