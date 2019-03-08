Скачущий на коне Путин рассмешил народ анекдотом про тренажер и массажер (ВИДЕО)

Молодые девушки из конной и туристической полиции пригласили главу государства посмотреть, как они переносят тяготы и лишения службы. Путин приехал не с пустыми руками – в подарок он привел жеребца знаменитой русской породы "орловская рысистая". По кличке Золотой Луч. В ответ главе российского государства вручили подкову – символ удачи.

Одна из сотрудниц предложила президенту России сделать вместе несколько кругов по манежу. Путину вывели гнедого коня, президент сел в седло и показал класс выездки.

Затем президент пообщался с молодыми девушками-полицейскими. Он напомнил им о шутливом народном совете для сохранения женской красоты. "Как у нас шутят: что нужно девушке для того, чтобы сохранять фигуру? Три элемента: тренажер, массажер и ухажер. У вас такие ребята классные, что они запросто выполнят все эти три функции. Ну, вторую и третью – точно", – сказал Путин.

Поздравив сотрудниц полиции с 8 Марта, президент отметил уникальность подразделения, в котором они служат. В полку более восьми сотен сотрудников, и одна треть из них – это женщины. "Девушки все активнее заявляют свои права на новые компетенции и профессии", -сказал Путин.

Полк, в котором побывал президент, состоит из двух кавалерийских батальонов и спецбатальона, выполняющего функции туристической полиции. Во время чемпионата мира футболу сотрудники подразделения охраняли покой иностранных гостей, приехавших в столицу, и помогали им ориентироваться в городе.

Путин сегодня на коне. Коня зовут "Золотой лучик" pic.twitter.com/ZeHquUdpcn — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) March 7, 2019