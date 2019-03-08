Сб, 9.03.2019
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Озвучено предсказание эстонской ведьмы Мэрилин Керро на март

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Ведьма Мэрилин Керро в своем магазине в Раквере.

ФОТО: Meelis Meilbaum

Экстрасенс Мэрилин Керро, которая некоторое время занималась лишь воспитанием ребенка и не выходила на связь, вновь активизировалась. 

Для зрителей телеканала TV3 Мэри делает каждый месяц предсказания и советы на тему, как достичь в жизни спокойствия и успеха. 

В этот раз речь идет о самом женском месяце года - марте. 

В марте Керро уверена, что люди после долгой зимы устали и хотят провести больше времени дома с близкими и у телеэкранов. Чем меньше прогулок и выходов из дома - тем лучше для нас. Не стоит в марте без особой необходимости выходить из дома. 

Чем менее заметным ты в марте будешь - тем лучше. Сначала думай, потом говори.

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