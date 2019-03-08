Обалдеть! Перед отъездом в Таллинн Джиган сделал жене роскошный подарок (ФОТО)

Сегодня Джиган выступит с концертом в ночном клубе CatHouse, который организовывает для милых дам фирма Mj Production. Пока артист, судя по всему, еще не в Таллинне, а рядом с женой и детьми.
Мы не могли пройти мимо такого роскошного фота и цветов, которые ростом выше самого Джигана и его жены Оксаны Самойловой. В России такие высокие розы очень популярны, а вот в Эстонии с поиском таких цветов может возникнуть проблема.
Также Джиган поздравил не только свою семью с 8 марта, но и вообще всех девчонок. А жене Оксане посвятил стихи.
Я держу тебя крепко
Ближе нас нет никого в мире
Из тысяч галактик моя планета ты
Как всегда мы на стиле!!!❤️🌹 LOVE