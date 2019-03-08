Сб, 9.03.2019
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  • Обалдеть! Перед отъездом в Таллинн Джиган сделал жене роскошный подарок (ФОТО)

Обалдеть! Перед отъездом в Таллинн Джиган сделал жене роскошный подарок (ФОТО)

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ФОТО: Instagram Джигана

Сегодня Джиган выступит с концертом в ночном клубе CatHouse, который организовывает для милых дам фирма Mj Production. Пока артист, судя по всему, еще не в Таллинне, а рядом с женой и детьми. 

Мы не могли пройти мимо такого роскошного фота и цветов, которые ростом выше самого Джигана и его жены Оксаны Самойловой. В России такие высокие розы очень популярны, а вот в Эстонии с поиском таких цветов может возникнуть проблема. 

Также Джиган поздравил не только свою семью с 8 марта, но и вообще всех девчонок. А жене Оксане посвятил стихи. 

Я держу тебя крепко
Ближе нас нет никого в мире
Из тысяч галактик моя планета ты
Как всегда мы на стиле!!!❤️🌹 LOVE 

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