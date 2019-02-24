Видео: новый музыкальный проект из Таллинна поразил зрителей своей смелостью

На сегодняшний день снят клип на песню Open your mind. Клип снимали в ноябре 2018 года в месте, которое возможно скоро потеряет свой заброшенный и загадочный вид. Возможно это была последняя съёмка в этом месте. Премьера клипа состоялась 22.02.2019 года на одном из популярных каналов Youtube и уже набрала около 15000 просмотров. Этот проект настроен, в первую очередь, на европейского слушателя.