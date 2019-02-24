Видео: новый музыкальный проект из Таллинна поразил зрителей своей смелостью

Совершенно новый проект из Таллинна - Pako Shelik, который делает современную танцевальную музыку английском языке. Проект старается быть в тренде сегодняшнего дня.
На сегодняшний день снят клип на песню Open your mind. Клип снимали в ноябре 2018 года в месте, которое возможно скоро потеряет свой заброшенный и загадочный вид. Возможно это была последняя съёмка в этом месте. Премьера клипа состоялась 22.02.2019 года на одном из популярных каналов Youtube и уже набрала около 15000 просмотров. Этот проект настроен, в первую очередь, на европейского слушателя.
В песне Open your mind отчётливо прослеживаются турецкие мотивы. Причиной тому является увлечённость автора этой песни такими исполнителями, как Mahmut Orhan, Dj Orcun и Ömer Balik.
Режиссёром клипа является сам Pako Shelik. Операторская работа и монтаж - Виктор Франц, который, в свою очередь, работал со многими российскими звёздами.
Смотрите видео ниже!