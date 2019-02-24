Грядут большие перемены! Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 25 февраля по 3 марта

Лев

Негативные привычки могут взять верх над Львами, поэтому астролог советует не отвергать помощь окружающих, чаще прислушиваться к сердцу и не забывать о здравом смысле. Опрометчивые поступки и решения выбьют Львов из колеи, принесут неприятные проблемы. Неделя отметится довольно динамичными изменениями в любви и на работе, в домашних делах.

Начинания будут полезны на выходных. Речь может идти о чем угодно: о ремонте, о новых отношениях. Можно искать более подходящую работу или дополнительный заработок. Главное — это не браться за все сразу. Можно отвечать добром на добро, избегая эгоизма, но тратить слишком много времени на чужие проблемы точно не стоит.

Дева

Девам успех подарят духовные поиски и практики, молитвы, медитации. Существует медитация на привлечение любимого человека и счастливых событий. Сейчас для нее наступает идеальное время. Пришла пора погрузиться внутрь себя и посмотреть на окружающий мир с точки зрения своих истинных желаний. Астролог советует Девам не притворяться и не обманывать себя.

На выходных удача посетит большинство представителей этого Знака. Им можно будет выходить за пределы своей зоны комфорта, причем в любой из сфер жизни. Можно покупать дорогостоящие товары, знакомиться с новыми людьми. Это будет начало новой истории, Девы смогут ступить на путь счастья и успеха, и некоторое хладнокровие им не повредит.

Весы

На горизонте представителей этого Знака Зодиака могут возникнуть напористые враги и недоброжелатели. В связи с большими затратами энергии и недостаточно быстрым восстановлением Весам важно чувствовать себя на высоте. Заговоры на крепкое здоровье помогут, если организм даст сбой. Пришла пора меняться изнутри, пересматривать свое отношение к тем или иным проблемам.

В любви важно сохранять спокойствие. В разговорах с родственниками и близкими ситуация аналогична — нужно стремиться к осторожности. Звезды советуют не выносить проблемы на всеобщее обозрение, не ссориться публично и не делиться личными переживаниями в социальных сетях. Пусть все остается в секрете — так проще приходить к взаимопониманию.

Скорпион

Влияние космоса на Скорпионов будет положительным. Нужно почаще думать о том, как привлечь в свою жизнь позитивные перемены. Негативные мысли при этом можно смело выбрасывать за борт. Скорпионам потребуются свежие взгляды на жизнь, новые цели, новые приоритеты и причины для движения вперед.

Мотивация сейчас превыше всего, поэтому нужно лишь начать что-то, чтобы это дело пошло как по маслу. Экспансия может проходить во всех сферах — в любви, делах, работе, финансах. Важно сохранять последовательность, но быть расчетливыми и внимательными до мелочей. Астролог предостерегает от трусости в любом ее проявлении, чтобы потом не жалеть о том, что что-то не было сделано вовремя.

Стрелец