Грядут большие перемены! Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 25 февраля по 3 марта
Астролог и популярная телеведущая рассказала, как преуспеть во всех жизненных направлениях и привлечь удачу. Если начало 2019 года прошло не совсем так, как вам того хотелось, перед началом весны можно проанализировать себя и попробовать понять, где вы свернули не туда или растеряли полезные навыки и способности. На этой неделе лучше полагаться на самих себя и на умеренный самоанализ, пишет Daylihoro.
Овен
Овнам грядущие семь дней подарят удачу в делах. Можно будет начинать новые проекты на работе, отправляться в путешествия или командировки, заводить деловые знакомства. Полезными окажутся также домашние дела. Они помогут настроиться на позитивную волну и забыть о неурядицах. Любое спокойное и размеренное дело сейчас обладает целебным эффектом.
В любви стоит быть более романтичными и светлыми. Вторая половинка ожидает помощи, понимания, любви и добра. Нужно бороться с ревностью — в этом помогут эффективные заговоры. Одиноким представителям данного Знака звезды и планеты советуют полагаться не только на логику — в любви нужны чувства и интуиция. Голос сердца Овнов не обманет. Не нужно бояться погружаться в любовь с головой.
Телец
Тельцам стоит больше времени проводить в делах. Это будет очень продуктивное время, наполненное удачей. В сложных ситуациях можно полагаться на советы близких. Избавиться от негатива и привлечь благополучие поможет магия перекрестков. Планеты станут доброжелательными и будут гармонировать со звездами, поэтому можно будет с пользой проводить свободное время и эффективно работать.
Не стоит откладывать на потом важные покупки, свидания или активный отдых. Свободным от отношений Тельцам нужно перестать бояться знакомств — любовь требует стараний и смелости, без которых достижение счастья становится очень трудным. Не стоит обходить проблемы стороной — на стыке зимы и весны нужно заниматься их решением.
Близнецы
Близнецам стоит получше разобраться в себе и в своих жизненных позициях. Эти люди способны на многое, если у них есть четко поставленные цели. Пришла пора расставить приоритеты правильно, удалив из жизни все самое ненужное. Это касается не только чувств или вещей. Можно менять место работы, начинать или заканчивать отношения, делать важные покупки.
Конечно же, не стоит забывать о здравом смысле. Просто так уходить с работы не стоит — нужно взвешивать каждый свой шаг, думать на несколько ходов вперед, смотреть не только на завтрашний день, но на на более протяженные периоды времени. Одна из причин, по которым удача обходит нас стороной — жизнь в прошлом. Воспоминания нужно ограничивать, оставляя только самые позитивные из них.
Рак
На этой неделе Ракам стоит следить за всеми важными мелочами, потому что большинство неприятностей может происходить незаметно. Конец зимы и начало весны для Раков будут очень важны. Есть вероятность того, что представители этого Знака откроют ящик пандоры, запустив необратимый процесс, который приведет к изменению во всех сферах жизни.
Это важная неделя, на которой особое внимание стоит уделить примирению с людьми. Не нужно бояться просить о прощении или даровать его кому-то. Доброта и мудрое принятие решений — все, что необходимо этим Ракам. Желательно быть щедрыми, готовыми идти на компромиссы. Можно заняться общими делами с коллегами или с близкими людьми.
Лев
Негативные привычки могут взять верх над Львами, поэтому астролог советует не отвергать помощь окружающих, чаще прислушиваться к сердцу и не забывать о здравом смысле. Опрометчивые поступки и решения выбьют Львов из колеи, принесут неприятные проблемы. Неделя отметится довольно динамичными изменениями в любви и на работе, в домашних делах.
Начинания будут полезны на выходных. Речь может идти о чем угодно: о ремонте, о новых отношениях. Можно искать более подходящую работу или дополнительный заработок. Главное — это не браться за все сразу. Можно отвечать добром на добро, избегая эгоизма, но тратить слишком много времени на чужие проблемы точно не стоит.
Дева
Девам успех подарят духовные поиски и практики, молитвы, медитации. Существует медитация на привлечение любимого человека и счастливых событий. Сейчас для нее наступает идеальное время. Пришла пора погрузиться внутрь себя и посмотреть на окружающий мир с точки зрения своих истинных желаний. Астролог советует Девам не притворяться и не обманывать себя.
На выходных удача посетит большинство представителей этого Знака. Им можно будет выходить за пределы своей зоны комфорта, причем в любой из сфер жизни. Можно покупать дорогостоящие товары, знакомиться с новыми людьми. Это будет начало новой истории, Девы смогут ступить на путь счастья и успеха, и некоторое хладнокровие им не повредит.
Весы
На горизонте представителей этого Знака Зодиака могут возникнуть напористые враги и недоброжелатели. В связи с большими затратами энергии и недостаточно быстрым восстановлением Весам важно чувствовать себя на высоте. Заговоры на крепкое здоровье помогут, если организм даст сбой. Пришла пора меняться изнутри, пересматривать свое отношение к тем или иным проблемам.
В любви важно сохранять спокойствие. В разговорах с родственниками и близкими ситуация аналогична — нужно стремиться к осторожности. Звезды советуют не выносить проблемы на всеобщее обозрение, не ссориться публично и не делиться личными переживаниями в социальных сетях. Пусть все остается в секрете — так проще приходить к взаимопониманию.
Скорпион
Влияние космоса на Скорпионов будет положительным. Нужно почаще думать о том, как привлечь в свою жизнь позитивные перемены. Негативные мысли при этом можно смело выбрасывать за борт. Скорпионам потребуются свежие взгляды на жизнь, новые цели, новые приоритеты и причины для движения вперед.
Мотивация сейчас превыше всего, поэтому нужно лишь начать что-то, чтобы это дело пошло как по маслу. Экспансия может проходить во всех сферах — в любви, делах, работе, финансах. Важно сохранять последовательность, но быть расчетливыми и внимательными до мелочей. Астролог предостерегает от трусости в любом ее проявлении, чтобы потом не жалеть о том, что что-то не было сделано вовремя.
Стрелец
В трудные минуты полезным будет мощный заговор от невезения и проблем. Слишком больших неурядиц на пересечении зимы и весны не ожидается, но многие нестыковки и трудности могут заставит Стрельцов переживать. Жизненный путь этих людей способен резко поменяться, сменить направление. Так звезды хотят изменить жизнь Стрельцов, подтолкнуть их к чему-то необычному.
Боевой дух представителей этого Знака существенно повысится. Это значит, что настало время для ярких поступков и для смелых решений. Стоит заниматься теми делами, которые доставляют удовольствие. Второстепенные и несрочные проблемы лучше отодвинуть на второй план, но не забывать про них совсем. А чувство глубокого уважения к чужим интересам позволит обойти спорные моменты в отношениях.
Козерог
Козерогам нужно тщательнее продумывать свои планы, а также доверять интуиции. Шестое чувство поможет преуспеть в любовной сфере и в сфере денег. Улучшить свое финансовое положение Козерогам помогут семь полезных правил на каждый день. Следование четким наставлениям и предписаниям поможет Козерогам сделать свою жизнь более предсказуемой и лишить ее рисков, которые сейчас точно не доведут до добра.
В конфликтных ситуациях Козерогам стоит проявлять сдержанность. Нужно продумывать тщательнее свои планы на будущее, не давать никому пустых обещаний и не бояться умеренного самоанализа. Что касается критики со стороны окружающих, то далеко не всегда с 25 февраля по 3 марта она будет справедливой — лучше не обращать внимание на замечания коллег и родственников.
Водолей
Привлечь удачу Водолеям поможет сила мысли. Нужно почаще думать о чем-то позитивном и верить в себя. Это касается не только сферы денег, но и сферы любви. Людям свойственно тянуться к тем, кто дарит им позитивные эмоции, и избегать общения с неуверенными в себе личностями, потому что те заражают своей неуверенностью других. Водолеям нужно научиться вдохновлять своих коллег и друзей.
В любви представителей этого Знака ждет большая удача. Чтобы жить стало проще, не стоит стремиться к скорейшему примирению в любой неприятной ситуации, не обдумав ее. Это значит, что не нужно забывать про свои цели и фокусироваться исключительно на целях других людей.
Рыбы
Рыбам стоит остерегаться незнакомцев с сомнительными предложениями. Научиться лучше разбираться в людях можно при помощи полезных советов экстрасенсов, однако рассчитывать стоит и на собственные силы. Необходимо заранее знать о том, кто как может поступить в той или иной ситуации. Люди будут довольно предсказуемыми, особенно с 28 февраля по 3 марта. В этот период звезды сделают так, что читать чужие намерения и эмоции станет проще.
Рыбам важно не перекладывать ответственность на чужие плечи. Проблемы сами собой не решатся — придется браться за каждую из них и поднимать свой боевой дух. Панацеей от неурядиц будет только трудолюбие. В понедельник 25 февраля многие вокруг Рыб проявят эгоистические черты, и Рыбам предстоит принять решение — быть частью этой тенденции или же пойти ей наперекор.