Отыгравший концерт с двойным переломом ноги Билан шокировал фанатов видео травмы

Российский исполнитель Дима Билан выступил с концертом в Санкт-Петербурге, причем вышел на сцену несмотря на двойной перелом ноги. Об этом он сообщил своим подписчикам в Instagram, показал видео травмы.
"Сегодня мы отыграли потрясающий концерт #ПланетаБилан в #СанктПетербург! Но то, какими силами он дался - знает только мой любимый коллектив, мои близкие и моя команда! 18 февраля днём я подскользнулся на льду и сломал ногу - двойной перелом! И 19 должен был делать срочную операцию - вставлять пластину! Но я не отменил и не перенёс шоу на другие даты, а решил просто быть честным с вами и идти до конца!" — написал Билан в Instagram.
Билан сопроводил свой пост несколькими видеозаписями с пояснением произошедшего, а также наглядно продемонстрировал свою опухшую и всю в синяках ступню, чем не на шутку шокировал своих поклонников. По его словам, в день концерта ему должны были делать срочную операцию.
«Пластину принял решение ставить после шоу, хоть и хирурги были крайне против! И это не геройство!» — добавил Билан, поблагодарив фанатов за поддержку.
В комментариях в публикации поклонники тут же пожелали своему кумиру скорейшего выздоровления.
Сегодня стало известно, что певец перестал геройствовать и обратился за помощью к медикам. Дима Билан лег в больницу на серьезную операцию. Снимок из палаты он опубликовал в сторис своем Instagram.