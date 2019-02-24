Отыгравший концерт с двойным переломом ноги Билан шокировал фанатов видео травмы

"Сегодня мы отыграли потрясающий концерт #ПланетаБилан в #СанктПетербург! Но то, какими силами он дался - знает только мой любимый коллектив, мои близкие и моя команда! 18 февраля днём я подскользнулся на льду и сломал ногу - двойной перелом! И 19 должен был делать срочную операцию - вставлять пластину! Но я не отменил и не перенёс шоу на другие даты, а решил просто быть честным с вами и идти до конца!" — написал Билан в Instagram.

Билан сопроводил свой пост несколькими видеозаписями с пояснением произошедшего, а также наглядно продемонстрировал свою опухшую и всю в синяках ступню, чем не на шутку шокировал своих поклонников. По его словам, в день концерта ему должны были делать срочную операцию.

«Пластину принял решение ставить после шоу, хоть и хирурги были крайне против! И это не геройство!» — добавил Билан, поблагодарив фанатов за поддержку.

В комментариях в публикации поклонники тут же пожелали своему кумиру скорейшего выздоровления.