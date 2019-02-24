Кая Каллас ин да хаус! «Котел культуры» разжег вечеринку накануне дня рождения Эстонии

В канун дня рождения Эстонии – EV 101, лучшие производители эстонской электронной музыки и ди-джеи собрались, чтобы вместе выступить теперь уже на ежегодном фестивале Made In Estonia festival («Сделано в Эстонии»). Гостем мероприятия стал и победитель Eesti Laul Виктор Кроне, который представит в этом году Эстонию на «Евровидении» в Тель-Авиве.