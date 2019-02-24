Кая Каллас ин да хаус! «Котел культуры» разжег вечеринку накануне дня рождения Эстонии
Вчера вечером в столичном «Котле культуры» прошла яркая вечеринка, гости которой уже начали отмечать 101-й день рождения Эстонии.
В канун дня рождения Эстонии – EV 101, лучшие производители эстонской электронной музыки и ди-джеи собрались, чтобы вместе выступить теперь уже на ежегодном фестивале Made In Estonia festival («Сделано в Эстонии»). Гостем мероприятия стал и победитель Eesti Laul Виктор Кроне, который представит в этом году Эстонию на «Евровидении» в Тель-Авиве.
Музыку в этот вечер эстонские диджеи играли в двух залах, а среди гостей вечеринки была замечена и председатель Партии реформ Кая Каллас. Так весело проводила известная женщина-политик время перед президентским приемом по случаю Дня независимости, который пройдет уже сегодня вечером, 24 февраля, в концертном зале театра «Эстония».