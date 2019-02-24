Гороскоп на 24 февраля: узнайте, как сложится сегодняшний день!

Непросто складываются семейные отношения, приходится заниматься решением проблем, о которых вы предпочли бы на время забыть. Возможны новые романтические увлечения и знакомства, особенно благоприятные обстоятельства для этого сложатся в поездках и путешествиях.

Весы

Вам предстоит заниматься решением разнообразных проблем. Несмотря на трудности, вы сохраните душевное равновесие и не станете раздражаться по мелочам – именно это позволит свести к минимуму влияние негативных тенденций и изменить обстоятельства в лучшую сторону. Нужна осторожность в финансовых делах, да и при проведении переговоров лучше проявлять максимальную осмотрительность.

Атмосфера в семье порой будет весьма напряженной, но вам удастся сохранить хорошие отношения с родственниками и значительно облегчить им жизнь. Проявляйте инициативу в романтических отношениях – жалеть об этом наверняка не придется.

Скорпион

Мелкие недоразумения помешают спокойной и плодотворной работе. Придется потратить немало времени на то, чтобы наладить отношения с коллегами и руководством, преодолеть разногласия с деловыми партерами. Ваша задача – сохранять спокойствие, как бы ни складывались обстоятельства. Плодотворное сотрудничество станет возможным, если вы проявите готовность к уступкам и будете снисходительны к чужим ошибкам.

В сфере семейных отношений также складывается весьма сложная ситуация, однако преодоление негативных тенденций станет возможным, если вы открыто заявите о своих желаниях и намерения. В личной жизни произойдут перемены, которые вызовут у вас скорее удивление, чем радость.

Стрелец

День значительного прогресса и приятных перемен во многих сферах жизни. Перед вами открываются возможности, которым можно только позавидовать. Не упустите шанс проявить свои деловые качества, блеснуть способностями и талантами – возможно получение заманчивых предложений о сотрудничестве, заключение выгодных сделок. Некоторые представители знака найдут новый источник доходов, другие получат дорогие подарки.

Хороший день для отдыха и общения, встреч с друзьями и романтических свиданий. Принимая активное участие в общественной жизни, вы сможете расширить свой круг общения, получить приятные впечатления. Хорошо сложатся поездки, активный отдых будет способствовать росту жизненного тонуса.

Козерог

День будет удачным в профессиональном отношении. Хорошо пройдут переговоры и деловые встречи, появится возможность значительно увеличить свои доходы или добиться повышения по службе. Можно делать крупные покупки, не исключено и получение ценных подарков. Жизненный потенциал высок, вы смело беретесь за новые дела и легко добиваетесь успеха.

Оригинальные идеи, касающиеся проведения досуга, стоит воплотить в жизнь немедленно. Звезды рекомендуют найти время на общение с друзьями, поездки, романтические свидания в необычной обстановке – все это не только поднимает настроение, но и способствует раскрытию вашего творческого потенциала.

Водолей

Удачный день, интересный и многообещающий. Вам будет сопутствовать удача во многих делах; есть шанс не только в полной мере проявить свои способности, но и найти единомышленников, сотрудничество с которыми будет очень приятным. Итогом деловых переговоров станет заключение выгодных для вас сделок. Возможно повышение по службе, укрепление профессионального авторитета.

Атмосфера в семье благоприятна. Вы сможете решить многие проблемы, объединив усилия с родственниками. Можно получить массу удовольствия от общения со старыми и новыми знакомыми, не исключены встречи с людьми, по отношению к которым вы испытываете особые чувства.

Рыбы

День связан со снижением жизненного потенциала, и вам стоит поберечь себя, чтобы изменить проблем со здоровьем. Важно правильно расставить приоритеты: пытаясь справиться со всеми делами, вы рискуете лишь попусту растратить энергию, которой можно было бы найти более достойное применение.