Актер Броди Стивенс обнаружен мертвым: ему было всего 48 лет

Причина смерти артиста пока неизвестна. По данным СМИ, есть подозрения на то, что Стивенс совершил самоубийство.

Стоит отметить, что Стивенс до последнего дня принимал участие в комедийных шоу. За два дня до своей кончины комик принял участие в "Фестивале дружбы"в Бербэнке (штат Калифорния).