Сб, 23.02.2019
Masha Yu – «щас спою!» Старейшина Ласнамяэ накануне выборов сочинила новый хит СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Актер Броди Стивенс обнаружен мертвым: ему было всего 48 лет

Актер Броди Стивенс обнаружен мертвым: ему было всего 48 лет

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: Vida Press

Американский стендап-комик и актер Броди Стивенс обнаружен мертвым в своем доме, сообщает TMZ. Отмечается, что актеру было 48 лет. У артиста наблюдались проблемы с психикой, его госпитализировали в 2011 году с биполярным расстройством личности.

Причина смерти артиста пока неизвестна. По данным СМИ, есть подозрения на то, что Стивенс совершил самоубийство.

Стоит отметить, что Стивенс до последнего дня принимал участие в комедийных шоу. За два дня до своей кончины комик принял участие в "Фестивале дружбы"в Бербэнке (штат Калифорния).

Броди Стивенс был ведущим собственного комедийного шоу "Броди Стивенс: Наслаждайся этим!", которое он создал вместе со своим другом. Помимо стендап-выступлений Стивенс снимался в кино: он сыграл эпизодические роли в комедиях "Мальчишник в Вегасе" и "Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок" и еще нескольких кинолентах.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ