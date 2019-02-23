Сб, 23.02.2019
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  • Шик, блеск, прозрачное платье: самые яркие звезды гала-вечера в Голливуде

Шик, блеск, прозрачное платье: самые яркие звезды гала-вечера в Голливуде
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На днях в Лос-Анджелесе состоялся традиционный гала-вечер Hollywood For Science. Светский раут не смогли пропустить такие селебрити, как Корни Кокс, Жизель Бюндхен, Адриана Лима, а также многие другие.

21 февраля в Лос-Анджелесе состоялся традиционный гала-вечер Hollywood For Science («Голливуд за науку», — прим. ред.), целью которого является поддержка Департамента окружающей среды и развитие Калифорнийского университета UCLA.

На красной дорожке блеснули звезды первой величины. Среди них были Изабели Фонтана, Жизель Бюндхен и Том Брэди, Адриана Лима, Кортни Кокс и Джонни МакДэйд, Джерард Батлер, Жасмин Тукс, Нина Добрев и другие.

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