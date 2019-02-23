Ни намека на улыбку: грустная Хлои Кардашян вышла в свет после чудовищной измены возлюбленного

Хлои Кардашян уже на следующий день после известия об измене ее возлюбленного появилась на публике.
На днях стало известно, что Хлои Кардашян и ее возлюбленный, отец ее ребенка, Тристан Томпсон больше не вместе.
Причиной расставания стала измена мужчины — его застали за поцелуем с близкой подругой Кайли Дженнер Джордин Вудс.
Терпеть подобного отношения к себе Хлое не стала и разорвала отношения с неверным избранником. А уже на следующий день после этой новости она блистала на светском мероприятии.
Так, Хлои не пропустила открытие магазина PrettyLittleThing's, на котором собралось немало звезд. Впрочем, несмотря на радостное событие, по Кардашьян было видно — ей сейчас не до веселья. За весь вечер она улыбнулась всего несколько раз, а на фото, которые вскоре появилось в сети, выглядит очень грустной. Еще бы!
В интернете сразу же стали комментировать, зачем Хлои вышла на публику так быстро. И если она сама не спешит комментировать свою личную жизнь и это решение, то сестра Хлое, Ким Кардашян, решила заступиться за нее.
"Вы бы предпочли, чтобы она потеряла и деньги тоже? Она — мать-одиночка и должна работать. Это было ее профессиональное обязательство, которое было запланировано заранее. И поверьте, она не ждет, что кто-то оплатит ее счета или обеспечит ее дочь. Точка!" — написала Ким в своем Twitter.