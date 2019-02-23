Ни намека на улыбку: грустная Хлои Кардашян вышла в свет после чудовищной измены возлюбленного

На днях стало известно, что Хлои Кардашян и ее возлюбленный, отец ее ребенка, Тристан Томпсон больше не вместе.

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Причиной расставания стала измена мужчины — его застали за поцелуем с близкой подругой Кайли Дженнер Джордин Вудс.

ФОТО: Laurent VU/SIPA / Laurent VU/SIPA

ФОТО: Jack Shea/Starshots/Broadimage / Jack Shea/Starshots/Broadimage

Терпеть подобного отношения к себе Хлое не стала и разорвала отношения с неверным избранником. А уже на следующий день после этой новости она блистала на светском мероприятии.

ФОТО: gotpap/starmaxinc.com / Starmax/PA Images

Так, Хлои не пропустила открытие магазина PrettyLittleThing's, на котором собралось немало звезд. Впрочем, несмотря на радостное событие, по Кардашьян было видно — ей сейчас не до веселья. За весь вечер она улыбнулась всего несколько раз, а на фото, которые вскоре появилось в сети, выглядит очень грустной. Еще бы!

В интернете сразу же стали комментировать, зачем Хлои вышла на публику так быстро. И если она сама не спешит комментировать свою личную жизнь и это решение, то сестра Хлое, Ким Кардашян, решила заступиться за нее.