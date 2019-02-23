Не теряй на них время: ТОП-6 знаков Зодиака, которым настоящие отношения просто не нужны

Мы собрали представителей тех знаков Зодиака, которые зачастую не стремятся связать себя не только узами брака, но и просто серьезными отношениями.

Рак

Женщины-Раки являются одними из самых чувственных по мнению астрологов. Их избранникам может показаться, что они получили счастливый билет, заведя роман с представительницами этого водяного знака.

Однако любвеобильность женщины-Рака настолько велика, что одного партнера ей будет просто недостаточно.

Близнецы

Мужчины-Близнецы предпочитают иметь толпы поклонниц. И даже если кому-то удастся затянуть непостоянного Близнеца под венец, то этот знак никогда не станет домоседом, как, например, мужчина-Лев.

Напротив, связанный узами брака Близнец будет еще больше желать внимания противоположного пола.

Весы

Женщины-Весы находятся в постоянном сомнении даже в вопросах любви. Они могут очень долго мучить партнера, не давая ему четкий ответ на вопрос о вступлении в брак.

Такие девушки прекрасно чувствуют себя в свободных отношениях, так как можно без зазрения совести менять не только свое мнение, но и кавалеров.

Стрелец

Больше всего мужчины-Стрельцы не любят рутину: их жизнь должна быть наполнена постоянными авантюрами и приключениями, которые не часто вяжутся с тихой и размеренной семейной жизнью.

Представители этого знака очень долго не могут решиться на брак, пока не найдут ту единственную, готовую в любой момент сорваться на край света.

В семейной жизни рожденные под покровительством огненного знака не стремятся к комфорту, а потому не сильно заботятся о домашнем очаге, часто проводят время вне дома, вдали от жены и детей.

Скорпион

О Скорпионах можно сказать, что они настоящие женщины-загадки. Дело не только в том, что настроение представительниц этого знака может слишком часто меняться: женщины-Скорпионы мало кого пускают в свой внутренний мир.

Тем, кто хочет создать семью с женщиной-Скорпионом, придется немало постараться, чтобы завоевать ее доверие.

Лев

Женщина-Лев испытывает потребность всегда быть в центре внимания, особенно в вопросах карьерного роста и социальной жизни.

Казалось бы, причем здесь брак и семья? Львица не будет заинтересована в обустройстве домашнего очага, пока не реализует все свои амбиции, связанные с работой, а у нее их очень много.