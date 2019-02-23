Незабываемо! Самые яркие и курьезные моменты президентского приема в прошлом году
До президентского приема по случаю 101-летия Эстонской Республики остался всего один день. Предлагаем вернуться в прошлое и вспомнить, какие события президентского приема обсуждала вся страна ровно год назад!
Эне Эргма скривилась от рукопожатия с президентом?
В День независимости Эстонии во время церемонии рукопожатия произошел курьезный момент. После рукопожатия с Керсти Кальюлайд и ее супругом лицо бывшего председателя Рийгикогу Эны Эргма смешно скривилось, а потом она встряхнула рукой, будто трогала что-то неприятное или ей было больно. В интернете даже стали появляться мемы.
Народ долго гадал, с чем же связаны такие эмоции заместителя председателя партии «Союз Отечества и Res Publica». Оказалось, что причина проста! Известная в Эстонии женщина-политик долгое время занималась теннисом и даже была членом Тартуского академического теннисного клуба, но от рукопожатия на праздничном приеме ей действительно стало больно. Супруг президента Георгий-Рене Максимовский слишком сильно пожал руку Эргма. Она не ожидала такого рукопожатия, тем более, что сейчас восстанавливается после серьезных проблем с суставами.
- Март Лаар заставил всех гостей президентского приема ахнуть
Одним из гостей президентского приема в 2018 году стал эстонский политик Март Лаар, который в 2012 году пережил инсульт и с тех пор передвигался на инвалидном кресле. Однако для того, чтобы пожать руку Керсти Кальюлайд, Март Лаар встал с инвалидного кресла и дошел до президента на своих ногах.
Несмотря на то, что по этикету положено здороваться с гостями через рукопожатие, Керсти Кальюлайд обняла политика.
На президентском приеме три человека потеряли сознание
В главном здании Эстонского национального музея в Тарту по случаю юбилейного Дня независимости Эстонии с речью выступила президент Керсти Кальюлайд. После речи президента начался концерт.
На праздничный прием прибыли около 1500 гостей. Если в предыдущие годы гостям предлагали сидеть, на этот раз всем пришлось стоять. Большое количество людей привело к нехватке воздуха, поэтому некоторые гости даже теряли сознание: двум женщинам стало плохо, поэтому им понадобилась медицинская помощь, чуть позже, во время концерта, стало плохо еще одному человеку.
- Самый юный гость президентского приема
Самому юному гостю приема в 2018 году было всего 12 дней. Политик Ханнес Хансо взял с собой на прием не только супругу, но и сына Йоханнеса Марта.
- По Фрейду: странные фаллические символы на президентском приеме
Стены Эстонского национального музея в Тарту по случаю юбилейного Дня независимости Эстонии украшали дизайнеры. Впрочем, конкретно эти два символа вызвали вопросы не только у гостей приема, но и у телезрителей, следивших за событиями на приеме в прямом эфире.