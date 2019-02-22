Пластический хирург вынес сенсационный вердикт по фото Татьяны Булановой 23-летней давности

Сама артистка утверждает, что не пользовалась услугами пластических хирургов.
В грядущем марте популярная российская певица Татьяна Буланова отмечает свое 50-летие. В свои уже не юные годы звезда сохраняет цветущий внешний вид.
По словам пластических хирургов, Татьяна неоднократно обращалась к ним за помощью, так как якобы с детства комплексовала из-за формы своего носа и родинки на лице. Однако сама Буланова всячески отрицала эти сообщения, передает TopNews.
По словам знаменитости, появлявшиеся ранее в СМИ сообщения о ринопластике и удалении родинки не соответствуют действительности: она боится боли, поэтому боится делать пластику, так как, по ее мнению, это не только больно, но и опасно.
«Я бы с удовольствием сделала пластическую операцию, увеличила бы грудь, но очень боюсь боли. Еще хочу выйти замуж, как же без любви?» - говорила она.
Однако профессиональный пластический хирург, оценив фото Булановой, сделанное 26 лет назад, заявил о том, что его коллега приподнял певице кончик носа, сохранив ее «фирменную» горбинку. К тому же звезде делали подтяжку кожи на подбородке для того, чтобы форма ее лица стала четче, и ушли морщины.