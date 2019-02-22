Сб, 23.02.2019
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Пластический хирург вынес сенсационный вердикт по фото Татьяны Булановой 23-летней давности

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Татьяна Буланова

ФОТО: SCANPIX

Сама артистка утверждает, что не пользовалась услугами пластических хирургов.

В грядущем марте популярная российская певица Татьяна Буланова отмечает свое 50-летие. В свои уже не юные годы звезда сохраняет цветущий внешний вид.

По словам пластических хирургов, Татьяна неоднократно обращалась к ним за помощью, так как якобы с детства комплексовала из-за формы своего носа и родинки на лице. Однако сама Буланова всячески отрицала эти сообщения, передает TopNews.

По словам знаменитости, появлявшиеся ранее в СМИ сообщения о ринопластике и удалении родинки не соответствуют действительности: она боится боли, поэтому боится делать пластику, так как, по ее мнению, это не только больно, но и опасно.

«Я бы с удовольствием сделала пластическую операцию,  увеличила бы грудь, но очень боюсь боли. Еще хочу выйти замуж, как же без любви?» - говорила она.

Однако профессиональный пластический хирург, оценив фото Булановой, сделанное 26 лет назад, заявил о том, что его коллега приподнял певице кончик носа, сохранив ее «фирменную» горбинку. К тому же звезде делали подтяжку кожи на подбородке для того, чтобы форма ее лица стала четче, и ушли морщины.

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