«Поняла, что физически умерла»: Лолита шокировала признанием в наркозависимости

«Да, меня несколько раз видели пьяной. Помню, рассталась с мужчиной, - это я воспринимала как крах всей жизни, поэтому нашла утешение в алкоголе. А еще выходила на сцену нетрезвой», - она.

По словам Лолиты, в какой-то момент она стала наркозависимой.

«Неожиданно в моей жизни появились люди, которые стали снабжать меня запрещенными препаратами. "Хочешь попробовать?" - спрашивали меня они. "А давай!" - отвечала я. Поначалу все это казалось сущим пустяком. Через год такого образа жизни поняла, что физически умерла. Я стала понимать, что втягиваюсь. На этом опасные эксперименты закончились», - отметила знаменитость.

По ее признанию, она смогла «завязать» после того, как прочитала книгу о вреде наркотиков. Также после этого она бросила пить.

На этом фоне блогер Лена Миро в своем «Живом Журнале» обвинила Лолиту в пьянстве и половой распущенности.

«Человек настолько уже зависим, что не может просто посидеть и поговорить, не заливая при этом в себя хоть что-то, но с алкоголем. Я не знаю, как вы определите такое поведение, но по факту это алкоголизм...» - уверена она.

По словам Миро, именно из-за злоупотребления Лолита «потеряла стыд», позволяя себе выходить на сцену в откровенных нарядах и без стеснения рассуждать о сексе.

«Да, потеря стыда - это следствие употребления выпивки. Для алкоголика стеснения не существует. Он может снять штаны и, потряхивая гениталиями, выйти на улицу, нагадить на клумбу, сесть за руль, публично совокупиться. Впрочем, почти всё это и делает Лолита Милявская, одеваясь в костюм обгаженной жабы и заявляя - в 55 лет! - что секса у неё навалом. Со всеми, кто взял, переспала», - пишет Миро.