Пт, 22.02.2019
Галерея: смотри, какие красотки собрались на препати Simple Session в Таллинне! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Невероятно стройная Юлия Высоцкая балует себя мороженым перед сном

Невероятно стройная Юлия Высоцкая балует себя мороженым перед сном

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский.

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

45-летняя актриса Юлия Высоцкая, обладающая невероятно стройной фигурой, позволяет себе калорийные десерты на ночь. Артистка отнюдь не истязает себя диетами и часто ест пасту, а также выпечку, пишут Аргументы.

На днях Юлия продемонстрировала снимок, на котором она с удовольствием ест мороженое с кусочками фруктов, причем делает это буквально перед сном, передает teleprogramma.pro.

Секрет Высоцкой прост – она ежедневно бегает, причем как на улице, так и на беговой дорожке. На ее страничке даже появился хэштег #томуктобегаетможновсе. По ее словам, следует разумно подходить к выбору еды, но ни в коем случае не отказывать себе в удовольствии полакомиться чем-то вкусненьким. Юлия предпочитает сжигать лишние калории при помощи спорта.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ