Семилетняя дочь Бони уличила ее во лжи, сказав на видео правду об их богатой жизни

Недавно в Instagram Виктории Бони стали появляться фотоотчёты об их с дочерью отпуске в Таиланде. На каждом снимке то тут, то там мелькали прекрасные пляжи и шикарные отели с чистейшими бассейнами. В последнем сторис бывшая участница "Дома-2" начала хвалиться, как они с 7-летней Анджелиной пойдут погулять по пляжу, но тут случился один неловкий момент.

Малышка с детской непосредственностью и во весь голос поспешила заявить подписчикам Бони, что на самом деле они "тут не живут". И вместо того чтобы как-то обыграть эту ситуацию или посмеяться над "шуткой" дочери, Боня попыталась заглушить слова девочки, чем, конечно же, добилась не совсем желаемого эффекта.