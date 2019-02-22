Пт, 22.02.2019
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Пол будущего ребенка Меган Маркл рассекретили по пакету
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Подруга принесла на праздник сумку, из которой виднелась яркая упаковка. По ее цвету пользователям соцсетей нетрудно было сделать предположение.

На вечеринке в честь предстоящего появления на свет первенца принца Гарри и Меган Маркл заметили подарок, указывающий на пол малыша. Папарацци удалось сфотографировать любопытный предмет. Снимки опубликовали на портале Just Jared.

ФОТО: Just Jared

Речь идет о сумке, которую несла в руке одна из гостей будущей матери — актриса Эбигейл Спенсер. Из нее видна подарочная упаковка ярко-голубого цвета. Вывод поклонников супружеской четы очевиден: будет мальчик.

Напомним, ради этой встречи герцогиня Сассекская тайно приехала в Нью-Йорк. Гостями вечеринки стали теннисистка Серена Уильямс и стилист Джессика Малруни.

Первого ребенка в семье Гарри и Меган ждут уже этой весной.

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