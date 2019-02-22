Пол будущего ребенка Меган Маркл рассекретили по пакету
Подруга принесла на праздник сумку, из которой виднелась яркая упаковка. По ее цвету пользователям соцсетей нетрудно было сделать предположение.
На вечеринке в честь предстоящего появления на свет первенца принца Гарри и Меган Маркл заметили подарок, указывающий на пол малыша. Папарацци удалось сфотографировать любопытный предмет. Снимки опубликовали на портале Just Jared.
Речь идет о сумке, которую несла в руке одна из гостей будущей матери — актриса Эбигейл Спенсер. Из нее видна подарочная упаковка ярко-голубого цвета. Вывод поклонников супружеской четы очевиден: будет мальчик.
Напомним, ради этой встречи герцогиня Сассекская тайно приехала в Нью-Йорк. Гостями вечеринки стали теннисистка Серена Уильямс и стилист Джессика Малруни.
Первого ребенка в семье Гарри и Меган ждут уже этой весной.