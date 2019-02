Кристина Асмус впервые показала младшую сестру - свою копию

Это моя родная младшая сестра Карина ❤️ Мой самый близкий друг и пример во многом. Карина мастер спорта международного класса по спортивной гимнастке 🤸🏼‍♂️, трёхкратная чемпионка Европы, многократная чемпионка России и международных соревнований 🏆, 6 лет состояла в основном составе сборной страны ✊🏻 и была моим дублером в фильме «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее.» 🎬 Завершила карьеру в связи со сложнейшей травмой на самом пике. В данный момент она работает тренером в зале спортивной гимнастики в «Crocus» 📍 - лучшем фитнес-клубе России, где есть всё для подготовки детей к большому спорту и для общего развития как детей, так и взрослых ✔️ Карина один из лучших тренеров в стране для любителей с общим стажем больше 10 лет! 💪🏻 Короче, если хотите сесть на шпагат или научиться сальтуху)), вам к моей сестре!! ☝🏻 Карина просто топ уровень, вышак, бомба! Пишите ей в личку!!! 💥 ➡️ @karina____asmus ⬅️ Ну и предупреждая ваши вопросы о возрасте))) - Карине 27 лет 🤪 И о помаде)) - я пользуюсь MAC (оттенок Russian Red и Ruby Woo) 💄

A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Feb 20, 2019 at 7:25am PST