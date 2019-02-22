Кристина Асмус впервые показала младшую сестру - свою копию

Карина Маясникова (настоящая фамилия) - трехкратная чемпионка Европы, многократная чемпионка России и до тяжелой травмы на протяжении шести лет была в основном составе сборной России. Папа девочек приучал их обеих к спорту, однако Кристина, как известно, бросила занятия в 15 лет и связала свою жизнь с актерским мастерством, сообщает Topnews.

«Это моя родная младшая сестра Карина. Мой самый близкий друг и пример во многом. <...> Была моим дублером в фильме "Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее"»,

- написала Кристина под снимком, не забыв прорекламировать фитнес-клуб, в котором работает ее сестра, а также ее тренерские способности.

Подписчики актрисы были просто ошеломлены столь невероятным сходством сестер во внешности.