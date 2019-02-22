Кристина Асмус впервые показала младшую сестру - свою копию
Популярная российская актриса Кристина Асмус на днях поделилась с поклонниками редким снимком со своей младшей сестрой Кариной, которая настолько на нее похожа, что стала дублершей на съемках фильма «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее».
Карина Маясникова (настоящая фамилия) - трехкратная чемпионка Европы, многократная чемпионка России и до тяжелой травмы на протяжении шести лет была в основном составе сборной России. Папа девочек приучал их обеих к спорту, однако Кристина, как известно, бросила занятия в 15 лет и связала свою жизнь с актерским мастерством, сообщает Topnews.
«Это моя родная младшая сестра Карина. Мой самый близкий друг и пример во многом. <...> Была моим дублером в фильме "Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее"»,
- написала Кристина под снимком, не забыв прорекламировать фитнес-клуб, в котором работает ее сестра, а также ее тренерские способности.
Это моя родная младшая сестра Карина ❤️ Мой самый близкий друг и пример во многом. Карина мастер спорта международного класса по спортивной гимнастке 🤸🏼♂️, трёхкратная чемпионка Европы, многократная чемпионка России и международных соревнований 🏆, 6 лет состояла в основном составе сборной страны ✊🏻 и была моим дублером в фильме «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее.» 🎬 Завершила карьеру в связи со сложнейшей травмой на самом пике. В данный момент она работает тренером в зале спортивной гимнастики в «Crocus» 📍 - лучшем фитнес-клубе России, где есть всё для подготовки детей к большому спорту и для общего развития как детей, так и взрослых ✔️ Карина один из лучших тренеров в стране для любителей с общим стажем больше 10 лет! 💪🏻 Короче, если хотите сесть на шпагат или научиться сальтуху)), вам к моей сестре!! ☝🏻 Карина просто топ уровень, вышак, бомба! Пишите ей в личку!!! 💥 ➡️ @karina____asmus ⬅️ Ну и предупреждая ваши вопросы о возрасте))) - Карине 27 лет 🤪 И о помаде)) - я пользуюсь MAC (оттенок Russian Red и Ruby Woo) 💄
Подписчики актрисы были просто ошеломлены столь невероятным сходством сестер во внешности.
Напомним, у Кристины Асмус еще есть две старшие сестры - Екатерина и Ольга, однако нимками с родными актриса делится крайне редко.