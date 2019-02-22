Меладзе объявил, что они с Брежневой покидают Россию

Там у них есть шикарный особняк, а страна является знаковой для семьи. Именно в Италии они сыграли свою свадьбу в ноябре 2015 года в кругу ближайших друзей звезд.

Меладзе пояснил, что у него есть три дома, разбросанные по трем странам, поэтому у него постоянно «блуждает» ощущение своего дома из государства в государство. Тем не менее основным, как пояснил композитор, является дом именно на севере Италии.

«Я приехал к вам из Италии, у нас там дом и, можно сказать, что мы там живем. У меня дома разбросаны по трем странам и постоянно »блуждает« ощущение дома из страны в страну. На сегодняшний день, мне кажется, основной дом именно там, на севере Италии. Какой-то магнетизм там есть, хочется там поселиться. Я так же поселился в Киеве, в 1998-м. И сейчас, спустя 20 лет, мы с женой поселились в том месте, которое очень понравилось», – поделился Константин Меладзе.