Кого из знаков Зодиака сегодня ждет сюрприз: гороскоп на 22 февраля

Овен

Срочно ищите компромиссное решение, поскольку сегодня между вами и вашей половиной могут возникнуть некоторые разногласия, пишет Segonya.

Телец

Будьте готовы к быстрому принятию ответственного решения. Времени на раздумья будет не очень много, поэтому нужно быть во всеоружии.

Близнецы

Не отказывайтесь сегодня от помощи окружающих, это неразумно. Кроме того, неплохо было бы не забыть поблагодарить помощников.

Рак

Нынешний день для вас будет не очень удачным. Претензий будет много к вашей работе, так что не показывайтесь никому на глаза.

Лев

Отнеситесь очень внимательно к тому, что вы говорите. Вы рискуете наговорить лишнего, за что потом будете расплачиваться.

Дева

Перенесите все переговоры, запланированные на сегодня. Либо возьмите с собой кого-то, кто сможет уговорить партнеров на ваши условия.

Весы

Прислушайтесь к желаниям своего организма. Скорее всего он нуждается в отдыхе, ну так дайте ему то, чего не хватает.

Скорпион

Очень возможно, что сегодня вы будете чувствовать себя немного не в своей тарелке. Лучшее лекарство от этого — компания старых, испытанных друзей.

Стрелец

Если вы неправы — признайте это. Ничего хорошего в упрямстве нет. Все равно ж без посторонней помощи не обойдетесь никак.

Козерог

Не хандрите. Выйдите в люди, получите радость от общения с ближними. Сегодня возможно даже начало очередного романа.

Водолей

Ваши чувства будут обострены. И их придется тщательно оберегать. Ограничьте общение с людьми, которые вас раздражают и нервируют.

Рыбы