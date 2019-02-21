Babу shower Меган Маркл: названа ошеломляющая сумма, потраченная на вечеринку

На праздник в честь будущего ребенка, организованный подругами герцогини, Меган Маркл отправилась в Нью-Йорк.

Известно, что среди гостей присутствовали Амаль Клуни и Серена Уильямс, которая взяла на себя большую часть расходов. Так, теннисистка оплатила самый дорогой гостиничный номер в Америке – пентхаус в отеле The Mark за 75 тысяч долларов (66 тысяч евро). Но на этом денежные вложения в baby shower Меган Маркл отнюдь не заканчиваются, сообщает DailyMail.

ФОТО: Angela Weiss / AFP

В Нью-Йорк будущая мать прибыла на роскошном самолете, что обошлось в 125 тысяч долларов (55 тысяч евро). Предположительно, возвращалась домой Меган Маркл аналогично, таким образом, расходы на транспорт автоматически удваиваются и составляют 250 тысяч долларов (110 тысяч евро).

Если суммировать транспорт и гостиничный номер, получается впечатляющая сумма – 325 тысяч долларов (около 290 тысяч евро). Британцев всерьез обеспокоили столь большие расходы на вечеринку, однако королевская семья сообщила, что baby shower Меган Маркл оплатили частные лица.