Их пять таких! Самые завистливые знаки Зодиака

5-е место - Рыбы

Вообще Рыбы редко завидуют.

Это даже не столько зависть, сколько замаскированная жалость к себе. Им становится очень обидно, если сосед катается на дорогой иномарке, а они - на старой «девятке». И так во всем.

Правда, умные Рыбы никогда публично не покажут свои негативные чувства, а вот пустить слухи и сплетни за спиной им не составит труда.

4-е место - Рак

Раки искусно прячут зависть, но это совсем не значит, что ее нет.

Некоторые представители этого знака могут десятилетиями жить с человеком, которого тайно презирают, и при этом никогда не показать этого.

Кроме того, специалисты dailyhoro.ru отмечают, что Раки - это не опасные завистники: они не станут распускать слухи или делать подлости. Тем не менее их лучше держать на расстоянии и особо не полагаться на их помощь - они могут не отозваться тогда, когда потребуется поддержка, и даже тайно радоваться этому.

3-е место - Овен

Для Овна зависть - это движущая сила.

Если Овен начал завидовать - он хочет заполучить то, чему завидует, и никогда не отступит, пока не добьется своего. Это затрагивает все сферы жизни.

Овен обзавидовался вашим деньгам и связям? Совсем скоро он будет получать больше вас и обрастет связями. Начал завидовать вам, потому что вы купили квартиру? Ничего, он купит себе еще больше. Зависть вызвана тем, что человек выбрал вас, а не его? Овен костьми ляжет, но сделает все возможное, чтобы этот человек был с ним.

2-е место - Лев

Львы - это цари, и точка. У них по определению должно быть все самое лучшее.

В случае, ели что-то лучшее есть у кого-то другого, Львы будут завидовать и за спиной пытаться убрать конкурента с пути. Или не за спиной.

Мастера интриг, обладающие природным даром убеждения, они могут запутать и сбить с пути. Зависть Льва - не мирная, а скорее едкая и агрессивная.

1-е место - Скорпион

Вот уж кого стоит обходить стороной, так это Скорпионов. Они мастерски маскируют свои отрицательные стороны и плетут настоящие интриги. У умных Скорпионов все продумано не на шаг - на сорок шагов вперед. Скорпион не завидует по-доброму -

ему необходимо то, чем обладает объект его зависти. Он может демонстрировать свою доброжелательность, а на деле гнаться за своими корыстными целями.