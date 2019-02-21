Фразы, которые никогда не стоит говорить знакам Зодиака

Овен — «Подожди»

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака - нетерпеливые и беспокойные. Они ненавидят, когда их заставляют ждать. Никогда не говорите им фразы вроде «Я перезвоню тебе попозже». Овен начнет накручивать себя, и это впоследствии ранит его эго.

Телец — «Я слежу за тобой»

Тельцы терпеть не могут, когда следят за каждым их шагом. Также представители этого знака не выносят нарциссов, зацикленных на себе, а также тех, кто любит себя расхваливать. Вы можете ухудшить ситуацию, сказав им что-то вроде «ты недостаточно хорош». Также Тельцы любят покушать, поэтому никогда не говорите ничего плохого о еде в их компании.

Близнецы — «Помолчи»

Люди, рожденные под этим знаком зодиака, известны своей экспрессивностью, поэтому такие фразы как «пожалуйста, помолчи» или «ты можешь помолчать?» задевают их и злят. Также не стоит приставать к Близнецам с расспросами насчет того, почему они молчат или почему не улыбаются. Представители этого знака организованные и разумные люди, которые не станут ничего делать, не подумав, поэтому перестаньте задавать им вопросы.

Рак — «Позволь мне сказать первым»

Раки терпеть не могут, когда их перебивают. Они считают это признаком неуважения. Также они не любят, когда по какой-либо причине меняются их график, поэтому они стараются всегда придерживаться того, что заранее спланировали.

Лев — «ей это больше идет»

Представители этого знака Зодиака серьезно относятся к своему внешнему виду. Поэтому старайтесь никогда не говорить им что-то вроде «ему/ей это больше идет» или «тебе это не подходит». В противном случае, вы рискуете испортить с ними отношения.

Дева — «Меня не интересует твое мнение»

Для начала стоит отметить, что представители этого знака зодиака помешаны на грамматике, и поэтому терпеть не могут, когда кто-то делает грамматические ошибки. Они довольно покладистые, но в тоже время терпеть не могут, когда по отношению к ним проявляют неуважение. Они не любят слышать такие фразы как «меня не интересует твое мнение» или «мне все равно, что ты думаешь».

Весы — «Решай быстрее»

Всем известно, что Весы не любят, когда их торопят или заставляют сделать выбор в пользу одной стороны. Такими фразами как «решай быстрее», «ты должен выбрать одного из нас» и «прими уже, наконец, решение и сообщи мне» вы сильно на них давите, а Весы терпеть этого не могут. Также представителей этого знака раздражает, когда их просят сделать музыку потише и таким образом обламывают кайф.

Скорпион — «Дедлайн»