Фразы, которые никогда не стоит говорить знакам Зодиака
Слово не воробей: вылетит — не поймаешь. Существуют определенные фразы, которые задевают представителей разных знаков Зодиака, пишет Cluber.
Овен — «Подожди»
Люди, рожденные под этим знаком Зодиака - нетерпеливые и беспокойные. Они ненавидят, когда их заставляют ждать. Никогда не говорите им фразы вроде «Я перезвоню тебе попозже». Овен начнет накручивать себя, и это впоследствии ранит его эго.
Телец — «Я слежу за тобой»
Тельцы терпеть не могут, когда следят за каждым их шагом. Также представители этого знака не выносят нарциссов, зацикленных на себе, а также тех, кто любит себя расхваливать. Вы можете ухудшить ситуацию, сказав им что-то вроде «ты недостаточно хорош». Также Тельцы любят покушать, поэтому никогда не говорите ничего плохого о еде в их компании.
Близнецы — «Помолчи»
Люди, рожденные под этим знаком зодиака, известны своей экспрессивностью, поэтому такие фразы как «пожалуйста, помолчи» или «ты можешь помолчать?» задевают их и злят. Также не стоит приставать к Близнецам с расспросами насчет того, почему они молчат или почему не улыбаются. Представители этого знака организованные и разумные люди, которые не станут ничего делать, не подумав, поэтому перестаньте задавать им вопросы.
Рак — «Позволь мне сказать первым»
Раки терпеть не могут, когда их перебивают. Они считают это признаком неуважения. Также они не любят, когда по какой-либо причине меняются их график, поэтому они стараются всегда придерживаться того, что заранее спланировали.
Лев — «ей это больше идет»
Представители этого знака Зодиака серьезно относятся к своему внешнему виду. Поэтому старайтесь никогда не говорить им что-то вроде «ему/ей это больше идет» или «тебе это не подходит». В противном случае, вы рискуете испортить с ними отношения.
Дева — «Меня не интересует твое мнение»
Для начала стоит отметить, что представители этого знака зодиака помешаны на грамматике, и поэтому терпеть не могут, когда кто-то делает грамматические ошибки. Они довольно покладистые, но в тоже время терпеть не могут, когда по отношению к ним проявляют неуважение. Они не любят слышать такие фразы как «меня не интересует твое мнение» или «мне все равно, что ты думаешь».
Весы — «Решай быстрее»
Всем известно, что Весы не любят, когда их торопят или заставляют сделать выбор в пользу одной стороны. Такими фразами как «решай быстрее», «ты должен выбрать одного из нас» и «прими уже, наконец, решение и сообщи мне» вы сильно на них давите, а Весы терпеть этого не могут. Также представителей этого знака раздражает, когда их просят сделать музыку потише и таким образом обламывают кайф.
Скорпион — «Дедлайн»
Скорпионы очень чувствительны и ненавидят, когда их кем-то заменяют, и неважно будет это их друг или партнер. Также они очень плохо воспринимают такие слова как «ультиматум». Под таким давлением они с меньшей вероятностью смогут хорошо себя проявить.
Стрелец — «У меня самая тяжёлая жизнь»
Стрельцы оптимисты. По этой причине они не выносят людей, которые говорят фразы вроде «мне тяжелее всего» или «мне действительно не везет». Представители этого знака не любят жаловаться на свои проблемы. Вместо этого они делают все, что в их силах, чтобы их решить. Они не сидят сложа руки и не ждут, что все разрешится само собой. Стрельцы довольно активны и считают, что сами должны искать решение своих проблем. Также представители этого знака терпеть не могут людей, которые постоянно сидят дома и никуда не ходят. С ними Стрельцы никогда не смогут быть друзьями.
Козерог — «Почему ты всегда это делаешь?»
Козероги терпеть не могут, когда их осуждают. Если они слышат фразы вроде «почему ты всегда это делаешь?» и «ты можешь перестать так делать?», то сразу же начинают чувствовать, что их осуждают. Также представители этого знака не любят одалживать и брать в долг деньги, потому что считают, что это может испортить отношения.
Водолей — «Это глупая идея»
Представители этого знака Зодиака обижаются и злятся, когда не ценят или не уважают их идеи. Это заставляют их чувствовать себя некомпетентными и глупыми. Если Водолей поделился с вами своей идеей, вам следует очень тщательно подбирать слова. Также представители этого знака не любят, когда кто-то делает их работу за них. Водолеи любят сами разбираться со своими делами, поскольку это позволяет им ощутить, что они контролируют свою жизнь и все, что в ней происходит.
Рыбы — «Я слышал, что они о тебе говорили»
Представители этого знака Зодиака не любят, когда о них сплетничают. Также они испытывают неприязнь к людям, которые плохо о них отзываются. Рыбам важно, что о них думают другие. Есть такие люди, которые показывают лучшие результаты, когда в их способностях сомневаются, но Рыбы к ним не относятся. Представители этого знака терпеть не могут, когда их принижают. Когда им говорят, что они на что-то не способны, это наносит сильный урон их самооценке.