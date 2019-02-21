Прилучный впервые появился вместе с Муцениеце после скандала с избиением

Поклонники Прилучного и Муцениеце вздохнули с облегчением. Слухи о разладе в звездной семье не подтвердились. Агата в подписи к посту в своем Instagram поблагодарила Павла за поддержку.

"Ура! Отпремьерились! Спасибо что прилетел и поддержал", – написала Муцениеце.

Агата предстала на премьере в бархатном платье. Некоторые подписчики отметили слегка располневшую фигуру актрисы и решили, что в семействе намечается пополнение.

"А вы говорили развод", "Урраа! Животик!!!", "Мне кажется просто у кого-то скоро будет 3 деток", – восторгаются комментаторы (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

Другие поспешили охладить пыл преждевременно радующихся фанатов. И заметили, что Прилучный и Муцениеце сами сообщат о грядущем пополнении, когда сочтут нужным. А кое-кто подверг критике стилистов актрисы.

"Агата, поменяйте стилиста", "Вы меня простите конечно, но платье это ужас( не добавляйте себе возраст нелепыми нарядами!!!", – делятся своим мнением суровые комментаторы.