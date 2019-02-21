Прилучный впервые появился вместе с Муцениеце после скандала с избиением

Павел Прилучный и Агата Муцениеце появились на премьере фильма "Тобол". Звездная пара вместе вышла в свет впервые после скандала, связанного с насилием в семье, пишут Дни.ру.
Поклонники Прилучного и Муцениеце вздохнули с облегчением. Слухи о разладе в звездной семье не подтвердились. Агата в подписи к посту в своем Instagram поблагодарила Павла за поддержку.
"Ура! Отпремьерились! Спасибо что прилетел и поддержал", – написала Муцениеце.
Агата предстала на премьере в бархатном платье. Некоторые подписчики отметили слегка располневшую фигуру актрисы и решили, что в семействе намечается пополнение.
"А вы говорили развод", "Урраа! Животик!!!", "Мне кажется просто у кого-то скоро будет 3 деток", – восторгаются комментаторы (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Другие поспешили охладить пыл преждевременно радующихся фанатов. И заметили, что Прилучный и Муцениеце сами сообщат о грядущем пополнении, когда сочтут нужным. А кое-кто подверг критике стилистов актрисы.
"Агата, поменяйте стилиста", "Вы меня простите конечно, но платье это ужас( не добавляйте себе возраст нелепыми нарядами!!!", – делятся своим мнением суровые комментаторы.
Напомним, скандал вокруг звездной семьи Прилучного и Муцениеце разразился перед новогодними праздниками. Вечером 28 декабря в полицию поступило заявление – в поселке Трувиль мужчина избивает свою жену. Как сообщалось, конфликт произошел в доме известных актеров. Однако как Прилучный, так и Муцениеце позже опровергли эти данные. Судя по тому, что супруги вместе выходят в свет, им удалось преодолеть кризис в отношениях, пишет СтарХит.