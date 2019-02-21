Российские звезды привезут в Таллинн спектакль «Ну и фрукт ТЫ!»

Это авантюрная комедия от драматурга Александра Коровкина, автора сценария к популярным телесериалам «Марш Турецкого», «Бедная Настя» и других.

спектакль «Ну и фрукт ТЫ!» ФОТО: Промо

Жуликоватый чиновник Бибиков из города «N», оказывается в столице, чтобы «порешать» возникшие проблемы. Ключ к их решению, в виде плотно упакованных в пакет двух миллионов, располагается в сейфе гостиничного номера и ждет прибытия нужного человека. Но герой даже предположить не мог, что кроме него и его помощника Жоры, в номере окажется Марго, стриптизерша и клофелинщица, а на самом деле студентка и просто красавица, которой очень нужны деньги на учебу.

спектакль «Ну и фрукт ТЫ!» ФОТО: Промо

Главную роль исполняет Иван Ургант, актёр и телеведущий. Андрей окончил ЛГИТМиК. Уже в годы учебы в театральном вузе юноша проявил себя как талантливый комедийный актер. Капустники с участием Урганта пользовались большой популярностью. Работал в театре им. В. Ф. Комиссаржевской, в Театре Ленинского комсомола, в театре на Фнтанке. В 90-е годы перешёл работать на телевидение. В театре ему никогда не доставалось серьезных ролей, но режиссеры с удовольствием использовали комедийный талант Урганта. Тоже самое случилось и на ТВ – Комедийные интермедии Андрея Урганта и Андрея Максимкова пользовались популярностью среди телезрителей в период 90-х годов. Андрей Ургант был ведущим популярного кулинарного шоу «Смак», соведущим Михаила Шаца в юмористической программе «Слава Богу, ты пришёл!» на СТС и др. Отношения с кинематографом у Андрея Урганта складывались непростые. Актер начал появляться на экранах с 1982 года. В основном это были телеспектакли или сказки для детей. В начале 90-х годов первой значимой ролью артиста стал персонаж Гуляев из приключенческой фантасмагории Юрия Мамина «Окно в Париж». В 2005 году Ургант снялся в мистической драме Владимира Бортко «Мастер и Маргарита» в роли конферансье Жоржа Бенгальского. В трилогии «Любовь-морковь» артисту досталась колоритная роль Олега Львовича Нерона.

Мария Горбань окончила актёрский факультет ГИТИСа. Впервые на экране появилась в популярном молодёжном телесериале «Простые истины», куда её привел уже снимающийся там брат Алексей Сутягин. В роли Кристины Семёновой, жены Дмитрия Нагиева, актриса появилась в телесериале «Кухня».

Алексей Васильев окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, актер "Такого театра". Снимался в сериалах «Шаман», «Агент национальной безопасности» и др. В Санкт-Петербурге Алексей известен как популярный шоумен, он ведет крупные праздники и вечеринки.

Елена Борщева – актриса юмористического жанра. Участница команды КВН «Сборная Пятигорска», бывшая участница шоу «Comedy Woman». Взяла себе сценический псевдоним Елена Хульевна Санта-Мария Герра — по имени отца. В 2012 году, после истечения срока контракта, покинула шоу «Comedy Woman» и решила заняться сольными проектами. Елена стала вести авторский мастер-класс «Как развить в себе чувство юмора». Организовала кулинарно-юмористическое шоу «Повариха-ха», которое проходит в ресторанах Москвы. Ведёт различные корпоративные мероприятия. Принимает участие в телевизионных передачах на каналах СТС, ТНТ и Первом канале.