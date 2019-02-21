Врач Майкла Джексона раскрыл шокирующие тайны артиста

По словам Мюррея, у него с Майклом Джексоном была невероятно близкая связь. Ведь, если верить его словам, Конрад каждую ночь трогал гениталии артиста, так как тот страдал от недержания мочи и не умел надевать презерватив, пишет Daily Mirror.

«Вы хотите знать, насколько близки были Майкл и я? Я держал его пенис каждую ночь. Мне приходилось надевать на него презерватив с катетером, потому что у Майкла было недержание мочи», – рассказал Конрад Мюррей, добавив, что из-за этого Джексон носил постоянно темные брюки, ведь после посещения туалета он часами не мог сдерживать мочеиспускание.

Помимо этого, врач назвал Джексона «наркозависимым», который называл лекарство «Пропофол» своим «молоком» и умолял врача делать ему инъекции для хорошего сна. Мюррей также пояснил, что пытался отучить Джексона от приема лекарства в течение двух месяцев до его смерти в 2009 году.

Тем временем канал HBO представил на YouTube первый трейлер скандального фильма «Покидая Нетландию» (Leaving Neverland), премьера которого состоится на HBO 3 и 4 марта.