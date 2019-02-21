Узнайте, какому знаку Зодиака сегодня всё по плечу: гороскоп на 21 февраля

Овен

Сотрудничать с вами сегодня будет крайне сложно. Вы задавите собеседника своим авторитетным мнением. Постарайтесь человека не покалечить, предупреждает Segodnya.

Телец

Сегодня каждый сочтет своим долгом высказать вам все свои проблемы. Придется внимательно выслушать и даже дать пару советов.

Близнецы

Вам нужны изменения, причем срочно. Попробуйте сменить работу. Вы достойны чего-то более оплачиваемого, чем имеете сегодня.

Рак

Слишком уж вы злопамятны. Эта черта мешает не только вам, но и близким вашим. Помните, что так вы треплете собственные нервы.

Лев

Умерьте аппетит. Вам необходимо брать только самое необходимое, а не то, что подворачивается вам под руку. Так вы закопаетесь в хламе.

Дева

Есть шанс приобрести новых друзей. Будьте открыты в общении — это всегда высоко ценится. А хороших друзей найти не так уж просто.

Весы

Не ищите виновных в вашем провале. Вам необходимо приступить к работе с новыми силами и учесть все негативные факторы.

Скорпион

Ваша реакция на события будет настолько непредсказуемой, что последствия просчитать очень сложно. Не появляйтесь сегодня в обществе.

Стрелец

Вас могут заподозрить в интриганстве. Ваши спонтанные действия будут казаться тщательно обдуманными частями хитроумного плана.

Козерог

Не надейтесь на лояльность окружающих по отношению к вам. Ведь ваше отношение к ним оставляет желать лучшего, будьте вежливы.

Водолей

Будьте осторожны, предлагая кому-то свою помощь: как бы ни взвалить на себя ответственность за этого человека и его поступки.

Рыбы