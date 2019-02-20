Ср, 20.02.2019
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  • Куда туристам из Эстонии лучше не соваться: названы самые опасные регионы России

Куда туристам из Эстонии лучше не соваться: названы самые опасные регионы России

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Чечня. Иллюстративное фото.

ФОТО: Андрей Бабин

Эксперты составили рейтинг наиболее криминальных регионов России. Список возглавила Республика Тыва.

Более того, в первую тройку также вошли Бурятия и Забайкальский край. При этом самым безопасным регионом была признана Чеченская Республика, пишет newsnn.ru.

А вы верите этому исследованию? 

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