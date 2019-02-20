Куда туристам из Эстонии лучше не соваться: названы самые опасные регионы России

LimonЖизньКуда туристам из Эстонии лучше не соваться: названы самые опасные регионы РоссииКуда туристам из Эстонии лучше не соваться: названы самые опасные регионы РоссииLimon.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии20 февраля 2019, 18:48Чечня. Иллюстративное фото.ФОТО: Андрей БабинЭксперты составили рейтинг наиболее криминальных регионов России. Список возглавила Республика Тыва.Более того, в первую тройку также вошли Бурятия и Забайкальский край. При этом самым безопасным регионом была признана Чеченская Республика, пишет newsnn.ru.А вы верите этому исследованию? Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментариироссияроссиянетуристыэксперты