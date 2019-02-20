Настя Каменских откровенно рассказала о сексе за деньги

Певица Настя Каменских поделилась не самыми приятными моментами из своей жизни, пишут Дни.ру.

Украинская поп-дива заявила, что у некоторых поклонников сложилось ложное представление о ней из-за сценического образа. По ее словам, к ее бывшему партнеру по дуэту исполнителю Потапу обращались состоятельные мужчины с просьбой организовать интим с певицей.

— У меня с этим все конкретно, бывали разные мужчины, и многие хотели переспать со мной за деньги. Даже когда-то подходили к Потапу и просили «поговори с этой телкой», потому что я сразу по мордам, — вспоминает Каменских.