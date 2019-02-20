Ср, 20.02.2019
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Настя Каменских откровенно рассказала о сексе за деньги

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Настя Каменских

ФОТО: Скриншот с Instagram

Украинская поп-дива вспомнила о навязчивых и состоятельных поклонниках, пишет 5-tv.ru.

Певица Настя Каменских поделилась не самыми приятными моментами из своей жизни, пишут Дни.ру.

Украинская поп-дива заявила, что у некоторых поклонников сложилось ложное представление о ней из-за сценического образа. По ее словам, к ее бывшему партнеру по дуэту исполнителю Потапу обращались состоятельные мужчины с просьбой организовать интим с певицей.

— У меня с этим все конкретно, бывали разные мужчины, и многие хотели переспать со мной за деньги. Даже когда-то подходили к Потапу и просили «поговори с этой телкой», потому что я сразу по мордам, — вспоминает Каменских.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#nude #girl 🌸🌸🌸 @nksport_for_you @nkblog

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Анастасия добавила, что такие поклонники вызывают у нее возмущение, и подчеркнула, что для нее принципиальны серьезные отношения.

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