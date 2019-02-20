Крутой вечер украинской группы KAZKA уже совсем скоро пройдет в Таллинне

KAZKA (укр. «казка» — сказка) — музыкальная группа из Киева, исполняющая музыку в стиле Indie-pop с элементами folktronica.
Данный коллектив был сформирован в 2017 году и в его состав входили: вокалистка Александра Зарицкая и гитарист Никита Будаш. В 2018 году к ним присоединяется еще одни музыкант Дмитрий Мазуряк.
Успех группе принесла песня «Плакала», побившая сразу несколько украинских рекордов в сфере музыки.
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