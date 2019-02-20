Ср, 13.03.2019
Фотоновость: членам Рийгикогу так можно? Внешний вид автомобиля Евгения Осиновского шокировал общественность СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • А вы готовы к сказке? Уже в эту пятницу Таллинн покорит украинская группа KAZKA

А вы готовы к сказке? Уже в эту пятницу Таллинн покорит украинская группа KAZKA

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: Промо

KAZKA (укр. «казка» — сказка) — музыкальная группа из Киева, исполняющая музыку в стиле Indie-pop с элементами folktronica.

Данный коллектив был сформирован в 2017 году и в его состав входили: вокалистка Александра Зарицкая и гитарист Никита Будаш. В 2018 году к ним присоединяется еще одни музыкант Дмитрий Мазуряк.

Успех группе принесла песня «Плакала», побившая сразу несколько украинских рекордов в сфере музыки.

Уже 15 марта в клубе CatHouse!

Сайт мероприятия и покупка билетов: http://www.mjproduction.ee

Заказ столов:

info@mjproduction.ee

Телефон: +372 58441398

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ