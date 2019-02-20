Не забыли? 8 марта в Таллинне зажигает Джиган, билеты в продаже!

Джиган — один из самых популярных поп- хип-хоп-исполнителей и единственный хип-хоп-артист, чьи треки находятся в горячей ротации всех крупнейших радиостанций России: «Русское Радио», «Европа Плюс», Love Radio, DFM, и других. В 2011 году Джиган получил две самые престижные музыкальные премии России – «Золотой граммофон» и «Песня года». Свой путь к успеху он начал в родной Одессе, там же родилось его сценическое имя — Джиган.

Первая часть псевдонима — «Джи», появилась благодаря обладанию очень редким на то время альбомом рэпера Ice-T «O.G. Original Gangster». Вторая — «ган», стала отражением его любви к оружию. Музыка в жизни Дениса занимала особое место уже с самых ранних лет. Когда ему исполнилось семь лет, его отец, который служил моряком и ходил в дальние плавания, привез ему кассетный магнитофон и несколько пленок с альбомами зарубежных артистов. Так Денис начал собирать свою аудио коллекцию, которая впоследствии увеличилась до 500 кассет, 2000 дисков и 300 виниловых пластинок. Свой первый трек Джиган написал в девятом классе. Презентация песни состоялась перед одноклассниками на выпускном вечере. Площадка актового зала школы показалась начинающему артисту слишком маленькой и он решил двигаться дальше.