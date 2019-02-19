Пропало желание заниматься сексом? Вам сюда!

Люди в браке и отношениях нередко отмечают исчезновение сексуального желания. Случается это либо по причине проблем личного характера, либо из-за скрытых патологий, пишет Menscult.
Если пропало желание заниматься сексом, не стоит самостоятельно ставить себе диагнозы. В молодом и среднем возрасте это состояние, как правило, возникает из-за проблем в отношениях.
В период знакомства и создания семьи мы готовы к интимной связи со второй половинкой всегда и везде, по истечении лет – «по расписанию». Увы, даже всё хорошее рано или поздно приедается. Давайте разберёмся, как реанимировать сексуальное желание и почему оно пропадает.
Распространённые причины интимной пассивности
На сексуальное желание человека влияют внутренние процессы в организме, внешние факторы. Либидо прекрасных дам меняется вместе с фазами менструального цикла. Усугубляют ситуацию антидепрессанты, антибиотики, патологии хронического характера и возрастные изменения. Либидо мужчин тоже зависит от психического и физического здоровья. Согласитесь, что при эмоциональном выгорании и хронической усталости вступать в интимную связь абсолютно не хочется.
Исчезновение сексуального желания не должно пугать, если в семейной и личной жизни происходят серьёзные перемены. К примеру, у пары рождается ребёнок и именно в этот период мужчина активно занимается построением бизнеса. Оба партнёра устают, пребывают в напряжённом состоянии. Они с нетерпением ждут вечера, чтобы заснуть и набраться сил. После адаптации к новым жизненным условиям всё встанет на свои места, если есть любовь и уважение.
Совсем другое дело – пропажа сексуального желания вне зависимости от семейного положения по следующим причинам:
Комплексы. Все мы переживаем по поводу собственной внешности и особенностей организма, что отражается на общении с противоположным полом. Одним мешает вступить в интимную связь маленькие грудь или пенис, другим – прыщи, третьим – избыток или недостаток веса. Такие люди на бессознательном уровне не воспринимают себя как сексуальные объекты, поэтому у них не возникает желания. Решением проблемы должен заниматься психолог, ведь она «сидит» в голове.
Однообразие интимной и семейной жизни. «Я помню все твои трещинки» – слова из песни Земфиры, которые здесь уместны. Длительные отношения – это стабильность, но за продолжительный период времени партнёры настолько сближаются, что не могут друг друга удивить. Не совсем ухоженный внешний вид, вредные привычки тоже негативно отражаются на «жизни в постели». Исправить такую ситуацию могут только работа надо собой обоих партнёров и новые яркие эмоции. Разумно поговорить по душам, вместе сходить в секс шоп и реализовать смелые идеи.
Отсутствие развития партнёров в отношениях, скука. Если один человек идёт вперёд, а другой остаётся на месте, им становится сложно находиться под одной крышей. Первый старается как можно меньше пребывать дома. У него исчезает желание не только заниматься сексом, но и вместе проводить время.
Асексуальность. Она присуща немногим, но всё же встречается. Природа полного отсутствия влечения к противоположному полу до сих пор остаётся загадкой для учёных. Исследователям не удалось установить, является ли асексуальность врождённым или приобретённым состоянием.
Каждая из причин довольно серьёзна. Однако не всегда нужно бить тревогу. Порой достаточно пересмотреть свои взгляды, сексуальные предпочтения и заняться собой.
Эффективное решение проблемы
Занятия любовью однозначно должны приносить удовольствие. Вступать в половую связь без желания неразумно. Если проблема долго «зрела» и сегодня начала серьёзно волновать, следует обратиться к специалисту. Оказать реальную помощь способны психологи и сексологи. Хорошо понимаете причину проблемы и готовы самостоятельно заняться её решением? Боритесь с собственными страхами и комплексами. Отсутствие желания беспокоит партнёра? Поговорите, выслушайте его и обсудите переживания каждого. Диалог должен быть спокойным, откровенным, честным. Помните, нет ничего проще, чем найти замену, сбежать. Однако ситуация повторится со временем. К другому человеку рано или поздно тоже возникнет охлаждение.
Простые эффективные способы борьбы с проблемами в отношениях сексуального и личностного характера:
Займитесь собой. Семейная жизнь нередко негативно влияет на внешний вид супругов. Мужчины перестают бриться, регулярно соблюдать правила гигиены, стильно одеваться и пользоваться парфюмом. Женщины набирают лишний вес, меняют платье на халат, укладку – на небрежную причёску «хвостик». Всё это убивает сексуальное желание. Никогда не поздно начать ходить в зал, забыть о вредных привычках и правильно питаться.
Уважайте личное пространство партнёра. Нельзя «душить» близкого человека любовью и вниманием. Более того, недопустимо запрещать заниматься любимым делом и следить за ним. От такой «любви» хочется сбежать.
Боритесь со скукой в сексе. Нужно начать удивлять друг друга, преподносить приятные сюрпризы в постели. Сегодня для этого есть всё! И женщине, и мужчине понравятся оригинальность, внимание партнёра. Говорят, что креативной должна быть только девушка… Почему тогда в секс-шопе продают мужское эротическое бельё? Придумайте новую ролевую игру, купите несколько интересных секс-игрушек.
Отдыхайте на выходных, а не решайте бытовые вопросы. Стирка, готовка, уборка выматывают. Бытовуха убивает! Нет ничего лучше совместного активного отдыха в воскресенье. Нельзя отказывать себе в новых эмоциях и зацикливаться на бытовой рутинной жизни.
И в конце хотелось бы вспомнить о важном: внимании, нежности, поддержке. Речь идёт о том, что сближает и окрыляет. В нежных доверительных отношениях нет места холоду.