Пропало желание заниматься сексом? Вам сюда!

Если пропало желание заниматься сексом, не стоит самостоятельно ставить себе диагнозы. В молодом и среднем возрасте это состояние, как правило, возникает из-за проблем в отношениях.

В период знакомства и создания семьи мы готовы к интимной связи со второй половинкой всегда и везде, по истечении лет – «по расписанию». Увы, даже всё хорошее рано или поздно приедается. Давайте разберёмся, как реанимировать сексуальное желание и почему оно пропадает.

Распространённые причины интимной пассивности

На сексуальное желание человека влияют внутренние процессы в организме, внешние факторы. Либидо прекрасных дам меняется вместе с фазами менструального цикла. Усугубляют ситуацию антидепрессанты, антибиотики, патологии хронического характера и возрастные изменения. Либидо мужчин тоже зависит от психического и физического здоровья. Согласитесь, что при эмоциональном выгорании и хронической усталости вступать в интимную связь абсолютно не хочется.

Исчезновение сексуального желания не должно пугать, если в семейной и личной жизни происходят серьёзные перемены. К примеру, у пары рождается ребёнок и именно в этот период мужчина активно занимается построением бизнеса. Оба партнёра устают, пребывают в напряжённом состоянии. Они с нетерпением ждут вечера, чтобы заснуть и набраться сил. После адаптации к новым жизненным условиям всё встанет на свои места, если есть любовь и уважение.

Совсем другое дело – пропажа сексуального желания вне зависимости от семейного положения по следующим причинам:

Комплексы. Все мы переживаем по поводу собственной внешности и особенностей организма, что отражается на общении с противоположным полом. Одним мешает вступить в интимную связь маленькие грудь или пенис, другим – прыщи, третьим – избыток или недостаток веса. Такие люди на бессознательном уровне не воспринимают себя как сексуальные объекты, поэтому у них не возникает желания. Решением проблемы должен заниматься психолог, ведь она «сидит» в голове.

Однообразие интимной и семейной жизни. «Я помню все твои трещинки» – слова из песни Земфиры, которые здесь уместны. Длительные отношения – это стабильность, но за продолжительный период времени партнёры настолько сближаются, что не могут друг друга удивить. Не совсем ухоженный внешний вид, вредные привычки тоже негативно отражаются на «жизни в постели». Исправить такую ситуацию могут только работа надо собой обоих партнёров и новые яркие эмоции. Разумно поговорить по душам, вместе сходить в секс шоп и реализовать смелые идеи.

Отсутствие развития партнёров в отношениях, скука. Если один человек идёт вперёд, а другой остаётся на месте, им становится сложно находиться под одной крышей. Первый старается как можно меньше пребывать дома. У него исчезает желание не только заниматься сексом, но и вместе проводить время.