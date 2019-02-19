Собчак хочет родить Богомолову ребенка

Несмотря на то, что это было первое интервью Матильды после внезапного расставания со Шнуром, публику, кажется, больше заинтересовали реплики ведущей, в которых многие усмотрели «двойное дно». К тому же опыт и профессиональная хватка не помогли Ксюше раскрутить приятельницу на серьезный разговор об экс-супруге. Так что ей пришлось перевести беседу на обсуждение детей и вообще материнства – и, по мнению публики, в ходе беседы светская львица невольно проговорилась о собственных тайных мыслях и планах.

Так, бывшая кандидатка в президенты призналась, что после рождения сына Платона резко изменила отношение к малышам, которых раньше терпеть не могла, и теперь жалеет, что «поздно начала». Сейчас она мечтает родить хотя бы еще одного ребенка – и комментаторы гадают: не задумала ли целеустремленная дамочка забеременеть от нового избранника, хоть от того же режиссера Богомолова, с которым она уже гуляет от законного супруга?