Собчак хочет родить Богомолову ребенка

Ксения Собчак, которая всегда была не прочь попробовать себя в новом амплуа, недавно запустила очередной проект – собственное шоу на YouTube с нехитрым названием «Осторожно, Собчак». Одной из первых звезда позвала в гости свою подружку, бывшую жену лидера «Ленинграда» Матильду Шнурову, причем разговор прошел в необычном формате «пижамной вечеринки», то есть в кровати и с шампанским, пишет Экспресс газета.
Несмотря на то, что это было первое интервью Матильды после внезапного расставания со Шнуром, публику, кажется, больше заинтересовали реплики ведущей, в которых многие усмотрели «двойное дно». К тому же опыт и профессиональная хватка не помогли Ксюше раскрутить приятельницу на серьезный разговор об экс-супруге. Так что ей пришлось перевести беседу на обсуждение детей и вообще материнства – и, по мнению публики, в ходе беседы светская львица невольно проговорилась о собственных тайных мыслях и планах.
Так, бывшая кандидатка в президенты призналась, что после рождения сына Платона резко изменила отношение к малышам, которых раньше терпеть не могла, и теперь жалеет, что «поздно начала». Сейчас она мечтает родить хотя бы еще одного ребенка – и комментаторы гадают: не задумала ли целеустремленная дамочка забеременеть от нового избранника, хоть от того же режиссера Богомолова, с которым она уже гуляет от законного супруга?
Кроме того, звезда подозрительно эмоционально высказалась по поводу отношения общества к женским изменам. Обычно равнодушная к мнению толпы, «блондинка в шоколаде», как выяснилось, почему-то весьма болезненно восприняла критику в свой адрес после того как ее роман на стороне стал достоянием гласности. По мнению Собчак, мужчинам в России прощают и измены, и разрушение семьи, а женщинам в этом смысле пощады нет – не осуждают за ветреность у нас только Аллу Пугачеву. Звезда считает, что не должно быть такого, чтобы «умная, яркая и интересная баба» становилась изгоем из-за своего поведения в личной жизни. И, говоря об этом, имеет в виду прежде всего себя, хоть и не признается до сих пор, что неверна Максиму Виторгану, полагают пользователи.