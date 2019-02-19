Гуляют по-царски! Смотрите, кто пришел на самую модную вечеринку Таллинна (ФОТО)

Гости были приятно удивлены не только модными показами, но и насыщенной шоу-программой с современным скрипачом-виртуозом Виктором Лайтом –одним из самых востребованных артистов в бизнесе развлечений, специально приглашенный на мероприятие из России совместно с DJ Peterson.

Ведущими вечера стали всеми известный стилист, телеведущий, Анатолий Эйн и специалист по красоте Марью Карин.

В рамках мероприятия была продемонстрирована новая коллекция вечерних и свадебных платьев премиум класса от салона SANTA Salong и одежда pret-à-porter от именитых итальянских брендов бутика Gallery Fashion Showroom совместно с очками от сети магазинов INSTRUMENTARIUM. Украшения предоставил бренд K&B Jewelry.

Также на мероприятие была создана зона шоурума, где были представлены новинки как в сфере косметологии от клиники Decus, японской косметики La-Sincere Cosmetics, так и в сфере ароматов для дома от Astieks Komfort, Aroomimeistrid и нишевой парфюмерии от Quintessence Haute Parfumerie.

Своё мастерство по прическам показала стилист-парикмахер телепроекта «Mодный приговор», многократный призер международных конкурсов Александра Эдельберг (Москва), за макияж отвечала школа по визажу GlamEst во главе ведущих визажистов Эстонии – Меэлис Крик и Анна Изотова.

В этот вечер гостей ожидало море шампанского Moutard Methode Traditionnelle с красной икрой, изысканный и роскошный ужин a la Russe от шеф-повара ресторана «Restoran Tsaar», в сопровождении водкой премиум класса Beluga и свежеиспечённого хлеба от пекарни Crustum pagarikoda.

На память — роскошные снимки от профессионального фотографа Яны Сорокиной, букеты цветов от FlowerBox Estonia и в финале вечера, по традиции, гостей порадовала лотерея от спонсоров мероприятия с роскошными подарками!

Продолжение вечера прошло в ночном клубе Klubi Teater.

WINTER FASHION SHOWCASE 2019 — это мероприятие на высоте и в прямом, и в переносном смысле, наполненное роскошью, помпезностью и весельем.

«Удовольствие от проделанной работы велико, и мы обязательно продолжим! Мы понимаем, насколько велик ажиотаж и интерес к этому событию. Уже не впервой получается так, что за несколько дней до мероприятия свободных мест нет, поэтому можем только предложить своевременно позаботиться о билетах на предстоящее 10-ое юбилейное мероприятие, которое состоится 11 мая в ресторане Monaco» — советуют организаторы проекта Елена Малиш и Анастасия Балак

Спонсоры мероприятия:

MV Group Distribution, Moutard Champagne, Beluga Noble Russian Vodka, Crustum pagarikoda, FlowerBox Estonia, GlamEst Make-up School, Allura Beauty Academy, Marju Karin Ilukabinet, La-Sincere Cosmetics, Instrumentarium,Kanga Boutique Avantgard, Mirabella Grupp OÜ, Quintessence Haute Parfumerie, Aroomimeistrid, Astieks Komfort OÜ, Dr.Vranjes, Decus Clinic, Manor Models, Avektra OÜ.

За дополнительной информацией можно следить в Facebook на официальной странице проекта Fashion Showcase.

Смотрите, как гости Winter Fashion Showcase 2019 гуляли, в нашей галерее!