Клинику Елены Малышевой оштрафовали за нарушения

Кроме работы на телевидении, где Елена Малышева уже много лет ведет программу «Жить здорово», у телеведущей есть именной медцентр. В клинике имени Елены Малышевой пациентам оказывают услуги не только эстетической медицины, но и проводят вакцинацию, эндоскопию, МРТ-исследования и прочее. Арбитражный суд города Москвы постановил оштрафовать центр на 100 тысяч рублей (1300 евро) за грубые нарушения. В ходе проверки, проводимой Росздравнадзором, был обнаружен ряд несоответствий.

Так, один из врачей практически не имел стажа, только две из 102 двух единиц техники проходили техобслуживание. В кабинете другого пластического хирурга не было обнаружено кушетки, перевязочного стола, необходимых инструментов и много другого. В суде подчеркнули, что не соблюдение требований может угрожать жизни и здоровью пациентов. Сама же Елена Малышева отказалась комментировать ситуацию. «О, боже мой! Вы размер штрафа видели? Для смеха посмотрите разок. Счастливо», — цитирует телеведущую агенство «Москва».