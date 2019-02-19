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До умершего молодого рэпера удалось дозвониться по телефону

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Фото иллюстративное

ФОТО: Digitark

После сообщения в соцсетях о смерти 29-летнего рэпера Саши Скула, журналисты попытались узнать правду от близких друзей музыканта, а также пробовали дозвониться до самого рэпера, пишет 7d.org.ua.

Пользователей сети взбудоражила еще одна смерть молодого рэпера, который ушел из жизни вскоре после Децла. Были сотни репостов этой новости, соболезнования и прочее. Однако журналистам все-таки удалось дозвониться до Саши, он поднял трубку, но не смог объяснить причину появления информации о своей смерти. Пояснения по этому поводу дал коллега Скула -  рэпер Кедр (Хвойный):«Скул нажрался и в очередной раз решил понарошку помереть. На моей памяти, уже в шестой. Не ссыте, этот кадр всех вас переживёт».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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