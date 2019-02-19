Ксения Собчак и Константин Богомолов познакомили детей

Несмотря на то, что многие считают эти отношения пиаром, Ксения и Константин старательно создают видимость тайного романа, афишировать который они, конечно же, не планировали. Теперь же Собчак не стесняется даже намекать на знакомство своего сына с дочерью «любовника». Так, на днях ведущая опубликовала в личном микроблоге фото, на котором изображены двухлетний Платон и девочка, напоминающая со спины наследницу режиссера— восьмилетнюю Анну.

Недавно Ксения признавалась в одном из телешоу, что муж всегда будет частью ее семьи. «Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына, — подчеркивала она. — В этом смысле мы навсегда с ним родственники и близкие люди. У Максима есть дети от предыдущего брака. Замечательные Полина и Даня, с которыми я надеюсь, мы дружим. У него есть бывшая жена, с которой я тоже хорошо общаюсь. Мне кажется, вне зависимости от проблем, которые у людей есть, нужно оставаться людьми. Я точно сделаю все, чтобы Платон был счастлив, любим. Знал, что у него есть прекрасный папа и замечательная мама».