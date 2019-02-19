Машину из сериала «Мажор» продают за 54 тысячи евро

Вот уже более четырех лет зрители следят за судьбой Игоря Соколовского, богатого парня, которому суждено было стать полицейским. Сериал «Мажор» бьет все рекорды популярности, а поклонники мечтают хотя бы раз оказаться на съемочной площадке. Теперь у каждого желающего появилась возможность прикоснуться к прекрасному и стать обладателем иномарки, на которой ездил сам Павел Прилучный во время работы над вторым сезоном телевизионного проекта.

На одном из сайтов появились фото иномарки. Владелец автомобиля утверждает, что именно эта машина принадлежала главному герою «Мажора» Игорю Соколовскому.

объявление о продажи машины из сериала "Мажор" ФОТО: скриншот

«Специально для поклонников сериала «Мажор». Именно этот автомобиль принимал участие в съемках второго сезона, а точнее был в «главной роли». За рулем именно этого автомобиля вы видели главного героя сериала! Автомобиль был приобретен новым в феврале 2015 года в салоне. Все ТО по плану, один владелец по факту, состояние отличное. Комплектация топ за исключением мониторов для задних пассажиров», — рассказал владелец транспортного средства.

Потенциальным покупателям стоит приготовиться к серьезным тратам, ведь стоит машина почти четыре миллиона рублей. За эти деньги покупатель получит черный внедорожник с пробегом всего в 75 тысяч километров.

Стоит отметить, что третий сезон сериала «Мажор» вызвал бурную реакцию у фанатов. Последняя серия закончилась трагически, а Павел Прилучный в одном из интервью даже утверждал, что шоу может не иметь продолжения. Однако уже в декабре 2018-го актер Игорь Жижикин подтвердил, что продюсеры и сценаристы приступили к работе над новыми сериями. Так что четвертый сезон «Мажора» должен выйти уже осенью 2020 года.

Некоторые фанаты не сразу поверили владельцу автомобиля, утверждающему, что он является обладателем ценного артефакта со съемок. По их мнению, автор объявления всего лишь пытается привлечь внимание к транспортному средству. Если же информация подтвердится, «звездную» машину быстро купят истинные ценители сериала «Мажор».