Гороскоп недостатков: что не по зубам разным знакам Зодиака

И у каждого знака свой облом, пишет Astro7.

Овен

Всех зарежу, один останусь! Другими словами, Овны не умеют терпеть. Тот, кто придет к ним с транспарантом «Терпение и труд все перетрут!», так и уйдет, побитый и несолоно хлебавши. Может показаться, что Овны умеют терпеть пытки и пулевые ранения в бою, но это они просто впадают в такую ярость, что бегут через окопы и кусты терновника за своим обидчиком, невзирая на боевые раны.

Телец

Телец не умеет говорить «Нет!» себе любимому. Пальтишко на всю зарплату купить, а потом целый месяц кушать сухарики и пить водичку? Легко! Но не надейтесь, что Телец умрет голодной смертью. Нет, он будет плакать о своей тяжелой судьбе, и кто-то, самый сердобольный, его приютит, коньячком коллекционным напоит и омарами накормит — на меньшее Телец не согласится.

Близнецы

Близнецы не умеют взрослеть и это, откровенно говоря, их дико радует. Если увидите какого-то 40-летнего человечка, весело прыгающего под дождем по лужам — это не городской сумасшедший, а просто Близнецы, у которых хорошее настроение. Мир взрослых для них сер и скучен, так что они предпочитают бросить якорь, если не в яслях, то хотя бы в начальной школе.

Рак

Рака проще убить, чем в чем-то переубедить. Вот если он решил, что «Магия утра» — это круто, то все семейство будет вскакивать каждый день в пять утра. Вы, наверное, подумали, что это усложняет им жизнь, но нет — это усложняет жизнь всем, кто с этим самым Раком связался, но только не им. И от них же фиг уйдешь, ведь Раки и на расстоянии смогут причинить вам добро.

Лев

Львы не умеют проигрывать, да и воевать-то, если начистоту, не умеют. Подковерным играм, манипуляциям и подкупам они предпочитают выехать на поле сражения на белом коне, в блестящих доспехах и с мечом наперевес. Только вот махать мечом они не умеют, считают, что их великолепный вид уже должен всех сразить... К несчастью Львов, такой номер пройдет только с Рыбами, которые на войну не придут. А вот от остальных Лев может и огрести.

Дева

Девы не умеют молчать. Болтают без остановки. И ладно бы что-то хорошее болтали, так нет. Этим товарищам до всего есть дело: выразить свое мнение, посоветовать что-то, покритиковать или зло пошутить. Переболтать Дев не могут даже бабушки на лавочке, за что их тихо ненавидят.

Весы