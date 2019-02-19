Гороскоп недостатков: что не по зубам разным знакам Зодиака

Думаете отмазку «Я не могу, у меня лапки» придумали коты? А вот и нет! Это дело рук, пардон, лап разных знаков Зодиака, которым в облом что-то делать.
И у каждого знака свой облом, пишет Astro7.
Овен
Всех зарежу, один останусь! Другими словами, Овны не умеют терпеть. Тот, кто придет к ним с транспарантом «Терпение и труд все перетрут!», так и уйдет, побитый и несолоно хлебавши. Может показаться, что Овны умеют терпеть пытки и пулевые ранения в бою, но это они просто впадают в такую ярость, что бегут через окопы и кусты терновника за своим обидчиком, невзирая на боевые раны.
Телец
Телец не умеет говорить «Нет!» себе любимому. Пальтишко на всю зарплату купить, а потом целый месяц кушать сухарики и пить водичку? Легко! Но не надейтесь, что Телец умрет голодной смертью. Нет, он будет плакать о своей тяжелой судьбе, и кто-то, самый сердобольный, его приютит, коньячком коллекционным напоит и омарами накормит — на меньшее Телец не согласится.
Близнецы
Близнецы не умеют взрослеть и это, откровенно говоря, их дико радует. Если увидите какого-то 40-летнего человечка, весело прыгающего под дождем по лужам — это не городской сумасшедший, а просто Близнецы, у которых хорошее настроение. Мир взрослых для них сер и скучен, так что они предпочитают бросить якорь, если не в яслях, то хотя бы в начальной школе.
Рак
Рака проще убить, чем в чем-то переубедить. Вот если он решил, что «Магия утра» — это круто, то все семейство будет вскакивать каждый день в пять утра. Вы, наверное, подумали, что это усложняет им жизнь, но нет — это усложняет жизнь всем, кто с этим самым Раком связался, но только не им. И от них же фиг уйдешь, ведь Раки и на расстоянии смогут причинить вам добро.
Лев
Львы не умеют проигрывать, да и воевать-то, если начистоту, не умеют. Подковерным играм, манипуляциям и подкупам они предпочитают выехать на поле сражения на белом коне, в блестящих доспехах и с мечом наперевес. Только вот махать мечом они не умеют, считают, что их великолепный вид уже должен всех сразить... К несчастью Львов, такой номер пройдет только с Рыбами, которые на войну не придут. А вот от остальных Лев может и огрести.
Дева
Девы не умеют молчать. Болтают без остановки. И ладно бы что-то хорошее болтали, так нет. Этим товарищам до всего есть дело: выразить свое мнение, посоветовать что-то, покритиковать или зло пошутить. Переболтать Дев не могут даже бабушки на лавочке, за что их тихо ненавидят.
Весы
Весы не умеют отказывать. Им приходится переводить бабушек через дорогу и покупать лотерейные билетики в подземном переходе просто потому, что они не могут никому отказать. Ведь люди же будут страдать! В результате страдают Весы. Собственно, все их беды от того, что они не могут сказать «Нет!».
Скорпион
Мы нисколько не удивлены тем, что Скорпионы ничегошеньки не умеют прощать. Если вы случайно сели своей «кардашьян» на его клешню, он вам отомстит, лет так через дцать, ведь «Месть — это блюдо, которое нужно подавать холодным». И не пытайтесь скрыться от кары — это от коллекторов можно скрыться, а со Скорпионом такие штуки не пройдут.
Стрелец
Вот так поворот, а Стрельцы-то, оказывается, не умеют выбирать. Мы тут привыкли глумиться над Весами, а Стрельцам просто невыносима мысль о том, что придется остановить выбор на чем-то одном, ведь в мире так много всего еще интересного. Но если Весы стоят на месте, раскачиваясь между первым и вторым, то Стрельцы хватают и первое, и второе, и компот.
Козерог
Козероги не умеют отдыхать. Нет, к морю, конечно, уехать они могут, но вместе с ними на гостеприимные Мальдивы уедет рабочий ноутбук. И в запой уйти они тоже могут, особенно в компании другого Козерога или Близнеца. Но даже пьяненькие тут же начнут строчить смс-ки коллегам с планами захвата Вселенной, которые родились в их голове «под градусом».
Водолей
Водолеи не умеют быть как остальные нормальные люди. Они лучше будут спасать мир от инопланетян пока другие ходят на работу... Если увидели у кого-то статус в стиле «Вы думаете, я странная, потому что не такая, как все. А я думаю, что странные вы, потому что одинаковые...», это стопудово Водолей. Вот так вот, 7,5 млрд человек на планете странные — один Водолей не странный.
Рыбы
Мы тут голову сломали, думая, а что же не умеют делать Рыбы. Но тут нас озарило — нужно идти от противоположного и думать, а что же они умеют. А ничего... Рыбы могут смело шагать по жизни с транспарантом «У меня плавнички!», и никто не осмелится бросить в них помидорку. Но не хороните их — Рыбы всегда найдут того, кто будет мыть им аквариум и менять водичку.