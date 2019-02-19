Мы в шоке! Букмекеры назвали главного фаворита «Евровидения-2019»

Бумекеры положительно оценивают шансы Лазарева занять первое место. На сайте фансообщества Eurovisionworld опубликовали рейтинг участников, который был составлен на основе анализа букмекерских контор. Как оказалось, на данный момент больше всего ставок сделано именно на Сергея. Он набрал 13 процентов голосов.

К слову, на втором месте оказалась Швеция, а на третьем месте - Италия. Напомним, что три года назад, в мае 2016 года, Лазарев поехал на «Евровидение» с песней «You Are the Only One».