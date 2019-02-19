Мы в шоке! Букмекеры назвали главного фаворита «Евровидения-2019»

35-летний певец Сергей Лазарев вновь представит Россию на популярном музыкальном конкурсе «Евровидение». Слухи об этом ходили уже несколько месяцев, однако официально решение было подтверждено чуть больше недели назад, пишет Eg.ru.
Бумекеры положительно оценивают шансы Лазарева занять первое место. На сайте фансообщества Eurovisionworld опубликовали рейтинг участников, который был составлен на основе анализа букмекерских контор. Как оказалось, на данный момент больше всего ставок сделано именно на Сергея. Он набрал 13 процентов голосов.
К слову, на втором месте оказалась Швеция, а на третьем месте - Италия. Напомним, что три года назад, в мае 2016 года, Лазарев поехал на «Евровидение» с песней «You Are the Only One».
На этот раз Сергей настроен решительно и хочет порадо вать своих многочисленных поклонников и с достоинством защитить честь страны. Пользователи Сети и коллеги Лазарева также считают, что артист заслуживает победы.