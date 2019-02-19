Беременная Меган Маркл тайно прилетела в США ради вечеринки

Как уточняется, 15 февраля супруга принца Гарри, впервые после свадьбы, приехала в США на несколько дней, чтобы отдохнуть, пройтись по магазинам и встретиться с друзьями.

— Эта поездка — замечательный шанс повидаться с близкими и провести немного времени в её любимом городе, — отметил источник из круга Меган, пожелавший не называть своё имя.

По его данным, поездка была запланирована ещё пару месяцев назад.