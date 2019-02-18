Фанаты Билана обвинили Рудковскую в обмане

Разумеется, петербургские поклонники Билана, познакомившись с восторженными отзывами о московском триумфе своего любимца, стали с нетерпением ждать его приезда – но их постигло жестокое разочарование. Как выяснилось, для Северной Пальмиры шоу сократили, причем довольно серьезно: вместо 35 песен будет исполнено только 28. Не удивительно, что фанаты пришли в ярость: почему москвичам дали возможность услышать вживую больше любимых композиций? К тому же понятно, что подобное вмешательство не могло не отразиться на логике сценария. Мало того, возникла путаница и с местами на предстоящий концерт: выяснилось, что расположение зон в зале изменилось, и неожиданно перед танцевальной площадкой, в частности, возник сидячий партер.

Неудивительно, что страницу Яны Рудковской, продюсирующей Билана, завалили гневными комментариями. Ее обвинили в обмане, махинациях, лицемерии и безразличии к людям. Мол, представили в столице новое шоу, покрасовались перед камерами центральных СМИ – и хватит, для остальных поклонников можно уже и не стараться. В пример приводились западные звезды, чьим менеджерам никогда не пришло бы в голову менять программу выступления от города к городу. Многие грозились впредь бойкотировать концерты Димы, а некоторые даже обещали подать на Яну в суд с требованием вернуть деньги за билеты.