Фанаты Билана обвинили Рудковскую в обмане

Недавно в Москве состоялась премьера музыкального шоу «Планета Билан» - 35 песен, поданных как полноценная сценическая постановка, вкупе со спецэффектами и головокружительными номерами в исполнении самого Димы произвели на публику сильное впечатление. Сейчас артист собирается в большое турне с новой программой; первой «остановкой» после столицы станет город на Неве, пишет Экспресс газета.
Разумеется, петербургские поклонники Билана, познакомившись с восторженными отзывами о московском триумфе своего любимца, стали с нетерпением ждать его приезда – но их постигло жестокое разочарование. Как выяснилось, для Северной Пальмиры шоу сократили, причем довольно серьезно: вместо 35 песен будет исполнено только 28. Не удивительно, что фанаты пришли в ярость: почему москвичам дали возможность услышать вживую больше любимых композиций? К тому же понятно, что подобное вмешательство не могло не отразиться на логике сценария. Мало того, возникла путаница и с местами на предстоящий концерт: выяснилось, что расположение зон в зале изменилось, и неожиданно перед танцевальной площадкой, в частности, возник сидячий партер.
Неудивительно, что страницу Яны Рудковской, продюсирующей Билана, завалили гневными комментариями. Ее обвинили в обмане, махинациях, лицемерии и безразличии к людям. Мол, представили в столице новое шоу, покрасовались перед камерами центральных СМИ – и хватит, для остальных поклонников можно уже и не стараться. В пример приводились западные звезды, чьим менеджерам никогда не пришло бы в голову менять программу выступления от города к городу. Многие грозились впредь бойкотировать концерты Димы, а некоторые даже обещали подать на Яну в суд с требованием вернуть деньги за билеты.
Впрочем, самого исполнителя никто не винил, все негодование слушателей обрушилось именно на Рудковскую, которая, по их мнению, вредит имиджу своего «подопечного» подобными схемами. Яна попыталась было успокоить критиков, объяснив, что решение было принято по итогам выступления в Москве, после которого стало понятно, что шоу действительно получилось слишком длинным. Также она заверила, что изменения в зале никак не повредят пришедшим, и сцену будет хорошо видно, однако ее оправданиям мало кто поверил.