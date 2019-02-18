Серьезно! В ледовом холле Tondiraba выступит Тимати

Сейчас певец находится, наверное, в самом важном периоде своей карьеры. Это меридиан, когда можно громко заявлять о своем становлении как личности, фаворита музыкальной российской индустрии, флагмана хип-хоп движения, законодателя моды и трендов.

Тимати уже не наглый и бескомпромиссный юноша из «Фабрики звезд», это человек шоу-бизнеса. Имя корпорации Black Star стало нарицательным. Она стала символом качества и чего-то сверхнового для многочисленных поклонников по всему миру.

Тимати: «На большой площадке есть возможность совместить творческий потенциал и новейшие технические возможности, а это все, что нужно настоящему артисту, которому есть что показать своим зрителям, как в музыкальном и визуальном плане, так и с точки зрения эмоциональной составляющей. Большой сольный концерт – это лучшая на сегодняшний день возможность раскрыть самого себя перед слушателями, передать им свои эмоции и обменяться энергетикой!»

Самое масштабное хип-хоп событие осени 2019 года!

Эмоциональный заряд и полный восторг!

Концерт, который заставит о себе говорить еще долгое время, концерт, где будут звучать все хиты Тимати, на котором вы будете петь вместе с ним, где вы будете танцевать с несколькими тысячами позитивных людей!

1-го ноября, Таллинн, ледовый холл Тондираба – Тимати «Большой сольный концерт»!