Женщина гордилась похудением, но оказалось, что у нее рак!

Жительница города Ист-Килбрайд Лиз Окли (Liz Oakley) начала соблюдать диету в октябре 2017 года. К январю 65-летней женщине удалось сбросить 12 килограммов, чем она очень гордилась. При этом шотландка начала жаловаться на тошноту, боль в животе и спине, ее моча потемнела, а кожа пожелтела. Это заметила взрослая дочь Окли, которая посоветовала матери обратиться к врачу.

Доктора диагностировали у нее рак поджелудочной железы второй стадии. «Я была очень довольна собой и хвасталась окружающим, что похудела, потому что отказалась от пирогов. Когда я узнала настоящую причину похудения, я была в отчаянии», — призналась шотландка. Она добавила, что после визита в больницу поискала в интернете истории о людях с такой же болезнью, узнала о низкой статистике выживаемости и пообещала себе больше не читать ничего на эту тему.

Через 12 дней ее направили на операцию по удалению поджелудочной железы, двенадцатиперстной кишки, желчного пузыря и желчных протоков. После этого Окли пришлось пережить полгода химиотерапии и пройти курс химиорадиотерапии.