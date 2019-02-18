Алла Пугачева подарила 13 своих платьев Александру Васильеву

Историк моды Александр Васильев похвастался шикарным подарком, который он получил от звезды эстрады Аллы Пугачевой, пишет Экспресс газета.
На днях ведущий побывал в замке у Примадонны, мило пообщался с певицей, ее мужем Максимом Галкиным и детьми – Лизой и Гарри. Уехал же искусствовед из подмосковного особняка не с пустыми руками, а с 13 платьями из личного гардероба знаменитости.
Как рассказал Васильев, Пугачева передала ему свои наряды для выставки, которую он устраивает по случаю грядущего 70-летия артистки. Тут и концертные платья Аллы Борисовны, и ее повседневная одежда. «В одном балахоне, Пугачева их тогда любила, снималась в клипе «Балет» больше 20 лет назад, во втором она выходила на сцену в легендарных «Рождественских встречах», в третьем блистала на своем грандиозном шоу...» - цитирует Васильева StarHit.
Ожидается, что экспозицию можно будет увидеть во второй половине года в Москве на ВДНХ. Поклонникам творчества Пугачевой покажут порядка полусотни нарядов Примадонны, стоимость которых оценивается в несколько миллионов рублей. Конечно, такого количества платьев певицы в распоряжении Васильева нет. Но он надеется, что за пару месяцев до старта выставки возьмет часть одежды в аренду у Аллы Борисовны.