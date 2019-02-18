Алла Пугачева подарила 13 своих платьев Александру Васильеву

На днях ведущий побывал в замке у Примадонны, мило пообщался с певицей, ее мужем Максимом Галкиным и детьми – Лизой и Гарри. Уехал же искусствовед из подмосковного особняка не с пустыми руками, а с 13 платьями из личного гардероба знаменитости.

Как рассказал Васильев, Пугачева передала ему свои наряды для выставки, которую он устраивает по случаю грядущего 70-летия артистки. Тут и концертные платья Аллы Борисовны, и ее повседневная одежда. «В одном балахоне, Пугачева их тогда любила, снималась в клипе «Балет» больше 20 лет назад, во втором она выходила на сцену в легендарных «Рождественских встречах», в третьем блистала на своем грандиозном шоу...» - цитирует Васильева StarHit.