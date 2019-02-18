ТОП-8 мест, которые просто обязан посетить каждый житель Эстонии!

Во всех путеводителях Эстонию называют жемчужиной Прибалтики. Но как много мы знаем о наших краях? Портал Limon.ee представляет ТОП-8 мест, ради которых в Эстонию приезжают сотни туристов со всего света!

1. Водопад Валасте (Кохтла-Ярве)

Водопад Валасте находится в северной части Эстонии и является самым высоким водопадом в нашей стране (30,5 метров). Весной, во время обильного таяния снегов и льда образуется сильный поток воды, который проходит сквозь поля и приобретает насыщенный рыжеватый оттенок.

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Особенно завораживающий вид водопад обретает в зимнее время, когда вода замерзает и наслаивается, образуя причудливые формы!

ФОТО: Arvet Mägi / Virumaa Teataja

2. Болота Какердая (Ярвамаа)

Это болото – одно из крупнейших болот в Кырвемаа. Размер болотного массива составляет около 1000 гектаров.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja /

Особенностью живописного верхового болота с множеством озер является то, что здесь на двух разных уровнях располагаются цепи трясины, пишет VisitEstonia.

Весной и осенью на болотных озерах останавливаются тысячи водоплавающих птиц. Посреди болота лежит озеро Какердая.

ФОТО: SANDER ILVEST / EESTI MEEDIA/SCANPIX

3. Национальный парк Матсалу

Национальный парк Матсалу, расположенный в западной части Эстонии, занимает площадь в 486.4 кв.км. Заповедник действует с 1957 года. Целью его работы является охрана природных комплексов, а также защита многочисленных видов птиц, обитающих на территории Матсалуского заповедника.

ФОТО: URMAS LUIK / PARNU POSTIMEES /

За пернатыми обитателями Национального парка Матсалу можно наблюдать со специальных оборудованных смотровых вышек. Кроме того, для удобства посетителей, в самом центре заповедника в Пенийые находится музей и гостиница. Насладиться красотой заповедника можно пешком, либо на велосипеде или даже лодке. Каждую осень недалеко от города Лихула проходит международный фестиваль фильмов о природе Матсалу.

ФОТО: Wild Wonders of Europe / Rautiainen / 3

4. Жертвенные источники «Саула Синиалликад» (Харьюмаа)

В народе говорят, что вода источника Синиалликас излечивает все болезни, если ему пожертвовать серебрянные украшения, деньги или бусы.

Если же не пожертвовать, харьюмааский дух-покровитель, Синиаллика Тёльп может прийти за пожертвованием домой, рассказывает VisitEstonia.

ФОТО: Sabina Askerova

Расход потока источников Саула Синиалликад, состоящих из трех крупнейших источников, составляет 20-30 литров в секунду. Различный цвет источников (бирюзовый Синиалликас, коричнево-черный Мусталликас и серо-голубой Валгеалликас) вызыван отражением света от песка на дне через прозрачный слой воды.

5. Карьер Румму (Харьюмаа)

Несмотря на то, что карьер Румму является излюбленным местом для отдыха и купания, объект является неофициальным и неохраняемым местом для купания и дайвинга.

ФОТО: SANDER ILVEST / PM/SCANPIX BALTICS

Он закрыт для самостоятельных посетителей, и его можно посещать только с организаторами похода.

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Карьер Румму уже давно известен как месторождение т.н. вазалеммаского мрамора (один из видов плитняка). В основном в качестве рабочей силы на месторождении использовались заключенные Мурруской тюрьмы. После ликвидации тюрьмы работы по добыче плитняка были остановлены, пишет VisitEstonia.

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Вода в карьере поднялась так быстро, что в результате на дне оказался большой экскаватор, здания и другой инвентарь, которые вместе с невероятно прозрачной водой превращают карьер Румму в уникальный подводный музей и настоящий рай для любителей купания и дайвинга.

6. Маяк Кийпсааре (Сааремаа)

Киипсааре — заброшенный маяк на северо-западной оконечности острова Сааремаа в Эстонии, на территории Национального парка Вилсанди.

ФОТО: KÜLLIKE ROOVÄLI / PM SCANPIX BALTICS

Маяк был построен в 1933 году и имеет железобетонную конструкцию. В то время маяк находился на суше, за 100—150 метров от берега, но в связи с абразией побережья в начале 90-х годов море достигло его, вследствие чего он начал наклоняться.

ФОТО: KÜLLIKE ROOVÄLI / PM SCANPIX BALTICS

Поэтому в 1992 году, в связи с дальнейшим наклонением и отсутствием поддерживающей опоры, с маяка был снят генератор, а в 2009 году объект был обозначен как «не работающий», после чего его удалили из списков навигационных регистров.

7. Озера Янту (Ляэне-Вирумаа)

Неподалеку от Вяйке-Маарья находится семь кристально чистых озер Янту.

ФОТО: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

Самые крупные озера – Валгеярв (белое озеро), Рохелине (зеленое) или Вахеярв (среднее озеро) и Синиярв (синее озеро), пишет VisitEstonia.

Последние два озера являются уникальными ввиду своеобразного сине-зеленого оттенка и прозрачности воды. На дне озер находится светлая гажа, вместе с окружающей природой придающая воде этот изумительный цвет.

ФОТО: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

Вдали остаются окруженные болотистой почвой маленькие лесные озера с трясинными берегами: Янту, Линалео, Мяэтагузе, Каанъярв и Умбъярв.

ФОТО: MARIANNE LOORENTS / VIRUMAA TEATAJA

Для справки: с озерами можно поближе ознакомиться, пройдя по туристическим тропам. Валгеярв летом также является популярным местом для купания.

8. Развалины замка Унгру (Ляэнемаа)

Замок Унгру, который в наши дни превратился в развалины, - одно из самых эффектных зданий необарочного стиля в Эстонии, хотя он так никогда и не был достроен.

ФОТО: URMAS LUIK / PRNPM/EMF

Замок характеризует сложный передний план и многочисленные барочные строения, рассказывает портал VisitEstonia.

Замок Унгру был точной копией находящегося в Германии замка Мерсебург. После Второй Мировой войны замок стал владением советской армии, в 1968 начальник аэропорта решил отстроить развалины.

ФОТО: URMAS LUIK / PRNPM/EMF